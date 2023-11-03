نشرة التوك شو.. تأثير حملات المقاطعة وتطورات الصراع في غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - تناولت برامج التوك شو، اليوم الخميس، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد الخليج 365 أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها:

- متحدث الوزراء: أي اضطراب وعدم استقرار بدول الجوار يمثل ضغط على موارد مصر

علق المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره، قائلًا إن أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار سيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة، مؤكدًا أن الوضع الحالي مؤذ للجميع سواء في المنطقة أو العالم، فالاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة.

وأضاف متحدث الوزراء، أن مصر تواجه التحدي الأكبر في ظل ما يحدث في السودان، وقبل ذلك ليبيا، وحاليًا الحدود الشرقية، بما يضغط على موارد الدولة ويكون له تأثيرات مباشرة وغير مباشرة، مشددًا على أن مصر قادرة على مواجهة هذه التحديات وعبورها بسلام، لافتًا إلى أن مصر نبهت من مخاطر الأزمة وما يحدث وسيدفع ثمنها الجميع.. وللأسف هناك فاتورة تدفع بلا ذنب للحكومة بها.

- عماد الدين أديب: هناك مستحيلات تمنع أن يكون حل القضية الفلسطينية

قال الكاتب الصحفى عماد الدين أديب، إن هناك مستحيلات تمنع أن يكون حل القضية الفلسطينية على حساب مصر، حيث أن تغيير أى حدود فى مصر يجب أن يخضع لموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسى قاد حربا ضد الإرهاب فى سيناء ولن يسمح بدخول أحد إليها.

وأضاف عماد الدين أديب، خلال حواره مع برنامج "يحدث فى مصر"، المذاع عبر قناة "mbc مصر"، مساء الخميس، أن الإخوان اتفقوا أثناء حكمهم مع أمريكا وإسرائيل على تسليم 700 كيلو متر داخل سيناء، مشددًا على أن مشروع تهجير أهالى غزة لسيناء به جهل بطبيعة الشخصية العسكرية والرئيس السيسى الذى حارب الإرهاب.

- الغرف التجارية: المقاطعة ستضر الشركات المصرية وليست الدول الداعمة لإسرائيل

قال الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف التجارية، إن مقاطعة المنتجات التى تدعم إسرائيل فى مصر محسوسة داخليًا ولكن ليس لها أثر خارجى مؤثر، مشيرًا إلى أن ضرر المقاطعة يقع على الشركات المصرية، إذ إن هناك أكثر من مليون عامل يتأثرون بالسلب من مقاطعة المنتجات التى تدعم الكيان الصهيونى.

وأشار عز، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث فى مصر" عبر فضائية "mbc مصر"، مساء الخميس، إلى أن المقاطعة ستضر الشركات المصرية وليست الدول التى تدعم إسرائيل، لافتا إلى أن عددا كبيرا من هذه الشركات تصدر للخارج، وهذا سيفقدنا عملة صعبة، منوها بأنه إذا استمر الوضع بهذا الشكل ستبدأ الشركات فى تسريح العمال.

- خبير اقتصادي: حملات مقاطعة العلامات التجارية الداعمة لإسرائيل سلاح ذو حدين

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الاقتصادي، إن قدرًا كبيرًا من الدعوات التي انطلقت لمقاطعة بعض العلامات التجارية مبعثها حالة البؤس والشقاء التي يعيشها الشعب الفلسطيني وعدم القدرة على مناصرة الشعب بالشكل اللائق"، مشيرًا إلى أنه قبل المقاطعة كان يجب أن يتم وزن الأمر بأكثر من أسلوب.

وأضاف نافع، خلال مداخلة عبر فضائية "أون" مساء اليوم الخميس، أن المقاطعة سلاح ذو حدين، وكي نستخدمها يجب أن نكون أقوياء، وأن نعرف جيدا كيف نستخدم هذا السلاح، حتى لا نتضرر نحن منه، موضحًا: "إذا كان المقصود بالمقاطعة هو مقاطعة السلع المستوردة بالكامل مع الخارج، والتي لا يوجد فيها مدخل محلي، فهذا أمر محمود، لتقليل الضغط كمان على العملة الأجنبية".

- بكري: السيسي رفض عرضا مغريا لحل الأزمة الاقتصادية مقابل تصفية القضية الفلسطينية

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن المواقف المصرية لا تحتاج شهادة من أحد، موضحًا أن مصر تتحرك في الملف الفلسطيني من منطلق قومي وعروبي، وتتحرك وسط حقل ألغام إقليمي ودولي من أجل إنقاذ الشعب الفلسطيني، ووقف العدوان.

وأضاف "بكري" خلال برنامج "حقائق وأسرار" عبر فضائية "صدى البلد" اليوم الخميس، أن مصر تحدت العالم والقوى الكبرى من أجل فلسطين، ووقفت ضد مخطط تصفية القضية الفلسطينية وضد التهجير، لافتًا إلى أنه اليوم خرجت تصريحات رسمية أمريكية تؤكد رفضهم لتهجير الفلسطينيين.

واستكمل: الرئيس السيسي رفض المشاركة في تصفية القضية الفلسطينية رغم الإغراءات التي عرضت على مصر من حل المشكلة الاقتصادية وما إلى ذلك، وهو ما أربك حساباتهم، وكانت مفاجأة بسببهم وبدأت الصحافة الأمريكية تؤكد أن هناك خيبة أمل في الرئيس السيسي.. قالوا للرئيس تعالى هنحل لك المشاكل الاقتصادية كلها، وندخل الفلسطينيين الأراضي ونعمل سيناريو مع بعض لكنه رفض بشكل قاطع.

- مصطفى الفقي: من أكبر كوارث إسرائيل وجود نيتنياهو في منصب رئيس الوزراء

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن العالم أجمع لم يعرف إرهابًا مثل الذي تنتهجه إسرائيل، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني دولة خارج حدود القانون لا تتعامل مع البشر كبشر.

وأضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الخميس، أنه من أكبر الكوارث في إسرائيل وجود بنيامين نيتنياهو في منصب رئيس الوزراء لأكثر من مرة.

وأكمل المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن علاقة حماس مصر طيبة ولكن ليست قوية، ما حدث في السابع من أكتوبر بظلامه وتهوره من حركة حماس تجاه إسرائيل قد يكون في صالح القضية الفلسطينية، موضحًا: نحن أمام مواجهة والقضية الفلسطينية أصبحت مزمنة ولابد من إيجاد حل ناجع لها، والسياسة ليست قرارات ولابد أن تخضع للواقع والحقائق.

- مصطفى الفقي: العرب ليسوا على قلب رجل واحد وحل القضية الفلسطينية يستلزم توافق مشترك

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن السنوات الأخيرة شهدت جرائم بشعة من جيش الاحتلال الإسرائيلي أدت إلى فقدان الأمل لدى الفلسطينيين.

وأضاف الفقي، أن ما قامت به حركة حماس في السابع من أكتوبر لم يكن شيئًا محض صدفة وأنما كان ردة فعل قوية لما قام به الكيان الصهيوني من جرائم بشعة تجاه الشعب الفلسطيني خلال السنوات الاخيرة، مشيرًا إلى أن الدول العربية ليست على قلب رجل واحد كما يروج لذلك، وحل القضية الفلسطينية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بوجود توافق عربي مشترك في المواقف والرؤى

وأكمل أن العالم لم يعرف إرهابًا مثل الذي تنتهجه إسرائيل، مشيرًا إلى أن الكيان الصهيوني دولة خارج حدود القانون لا تتعامل مع البشر كبشر.

- مصطفى الفقي: الصراع الحالي في غزة أثبت أن الزعامة العربية الحقيقية في القاهرة

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات؛ رفض التوقيع على أي وثيقة تمنح لإسرائيل الحق الاستيلاء على حبة رمل من الأراضي الفلسطينية.

وأضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الخميس، أن الرئيس السيسي فضح مؤامرة المحتل الإسرائيلي والدول الداعمة له في خطة تهجير الفلسطنيين إلى سيناء، وهو الأمر الذي أربك حسابات إسرائيل والغرب، مؤكدًا أن نزوح سكان غزة من أرضهم هو تصفية للقضية الفلسطينية، وهناك توافق عربي بإجماع على هذا الأمر.

وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن الصراع الحالي في غزة أثبت أن الزعامة العربية الحقيقية في القاهرة، مشيرًا أن الدبلوماسية المصرية بخبراتها المتراكمة لعبت دورًا كبيرًا في الضغط لإدخال المساعدات لأهالي قطاع غزة، مشددًا على أن الدور المصري لم يتراجع كما يشاع أحيانًا.

- مصطفى الفقي: حماس صناعة إسرائيلية.. واللي يحضر العفريت لازم يصرفه

قال المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي، إن حركة حماس صناعة إسرائيلية في الأساس في ثمانينات القرن الماضي من أجل إيجاد نظير مكافيء للمقاومة وبرغم ذلك انقلبت عليهم، مضيفًا: "اللي يحضر العفريت لازم يعرف يصرفه".

وأضاف الفقي، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عبر فضائية القاهرة والناس، مساء الخميس، أن الرئيس السيسى واعٍ كثيرا ورفض التورط فى مناطق أخرى فى العالم العربى حفظًا للجيش المصرى وليظل درعًا للشعب المصري.

أكد المفكر السياسى الدكتور مصطفى الفقى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى على قدر كبير من الحكمة فى التصرف، ولا يمكن أن يزج بجيشه لخارج حدود البلاد إلا دفاعًا عن أرضه ولن يهجم على أحد بدون سبب، موضحا أن هذا ما قاله الرئيس السيسى مرارا خلال تصريحاته.

متحدث الوزراء: الحكومة تدفع فاتورة تداعيات حرب غزة "بلا ذنب"

علق المستشار سامح الخشن المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، على ما يحدث في غزة وآثاره، قائلًا: "أي اضطراب وعدم استقرار يطال دول الجوار، فسيكون له آثار مباشرة وغير مباشرة.. والوضع الحالي مؤذي للجميع والمنطقة والعالم .. حيث ان الاقتصاد العالمي يتأثر بما يحدث في غزة.. والقيادة السياسية المصرية واعية لما يحدث ، وعملت على احتواء تلك الأزمة، فهذه الآثار قد تمتد للجميع، وهو ما يحدث الآن".