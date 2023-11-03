تعرف على أبرز قرارات الحكومة بشأن أسعار البنزين والسولار في 2023



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قررت الحكومة المصرية رفع أسعار البنزين بأنواعه للمرة الثانية هذا العام وذلك بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر الواحد.

ويأتي ذلك ضمن قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بشكل ربع سنوي، وذلك للربع الرابع من العام الجاري.

وتعقد لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية التابعة للحكومة اجتماعا كل 3 أشهر (من المفترض أن يكون في الأسبوع الأول من شهور يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام) لتحديد مصير أسعار الوقود، لكن انعقاد هذا الاجتماع قد يتأخر أحيانا ليعقد في أي وقت من الشهرين التاليين خلال نفس الربع.

وتراجع الحكومة أسعار المواد البترولية كل 3 أشهر من خلال اللجنة المشكلة بقرار من رئيس الوزراء منذ يوليو 2019، وذلك بناءً على تطورات الأسعار العالمية للبترول "متوسط سعر خام برنت خلال الربع السابق للقرار"، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى أعباء التشغيل داخل مصر، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض 10% كحد أقصى.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية أبرز قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية خلال عام 2023:

1- رفع أسعار البنزين بأنواعه بقيمة تتراوح بين 75 وجنيه واحد للتر وتثبيت سعر السولار في 2 مارس لتصبح كالتالي:

- 8.75 جنيه للتر البنزين 80 بزيادة 75 قرشا للتر.

- 10.25 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة جنيه للتر.

- 11.50 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة 75 قرشا للتر.

- 7.25 جنيه للتر السولار.

2- زيادة سعر السولار بقيمة واحد جنيه للتر في 4 مايو وتثبيت أسعار البنزين بأنواعه، لتصبح كالتالي:

- 8.25 جنيه للتر السولار، بزيادة جنيه للتر.

- 8.75 جنيه للتر البنزين 80.

- 10.25 جنيه للتر البنزين 92.

- 11.50 جنيه للتر البنزين 95.

3- لم تعلن الحكومة قرارا بشأن أسعار البنزين والسولار للربع الثالث للعام الجاري وهو ما يعد تثبيتا للأسعار عند مستوياتها السابقة.

4- زيادة أسعار البنزين بأنواعه بقيمة تتراوح بين جنيه و1.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر السولار بدءا من اليوم الجمعة 3 نوفمبر، لتصبح كالتالي:

- 10 جنيهات للتر البنزين 80 بزيادة 1.25 جنيه للتر.

- 11.5 جنيه للتر البنزين 92 بزيادة 1.25 جنيه للتر.

- 12.5 جنيه للتر البنزين 95 بزيادة جنيه للتر.

- 8.25 جنيه للتر السولار.