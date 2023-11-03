CNN: الأسد وافق على إرسال نظام دفاع صاروخي إلى حزب الله بمساعدة مجموعة فاغنر

نقلت شبكة CNN، عن مصدرين تأكيدهما ان الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية تفيد بأن الرئيس السوري بشار الأسد وافق على تزويد "حزب الله" اللبناني بنظام دفاع صاروخي روسي الصنع.
وأضاف المصدران أن مجموعة فاغنر الروسية ، التي تعمل في سوريا، تم تكليفها بتسليم نظام الصواريخ أرض جو SA-22.
وليس من الواضح ما إذا كان قد تم تسليم النظام الصاروخي بالفعل أو توقيت تسليمه، وتابع المصدران أن هذا النظام كانت روسيا قدمته للحكومة السورية لتستخدمه.
وذكر المصدر الآخر أن التقييم الأميركي استند جزئيا إلى معلومات استخباراتية تم الحصول عليها حول المناقشات بين الأسد و فاغنر و"حزب الله" حول تسليم النظام الصاروخي.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" ذكرت، في وقت سابق، أن فاغنر قد توفر النظام لـ"حزب الله"، ولم يتم ذكر دور الأسد من قبل.
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