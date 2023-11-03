مقتل فلسطينيَيْن خلال مواجهات مع الجيش الاسرائيلي في جنين بالضفة الغربية

اعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل شخصين خلال تنفيذ الجيش الإسرائيل عملية عسكرية في مدينة جنين بالضفة الغربية. وكشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إن الجيش الإسرائيلي "يقوم حاليا بأنشطة في المنطقة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وسبق أن أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل ثلاثة فلسطينيين الخميس برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية وإصابة خمسة بجروح، فيما قتل إسرائيلي شمال الضفة.

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