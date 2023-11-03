"المقاومة الإسلامية في العراق": سنبدأ الاسبوع المقبل مرحلة جديدة أشد وأوسع في مواجهة الأعداء

أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، فجر اليوم، أنّها "ستبدأ الأسبوع المقبل، مرحلة جديدة في مواجهة الأعداء، نُصرةً لفلسطين، وثأراً للشهداء، مؤكدةً أنّها ستكون أشد و أوسع على قواعد العدو في المنطقة".
ومساء أمس الخميس، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، أنّها "ضربت هدفاً حيوياً للكيان الإسرائيلي على سواحل البحر الميت، رداً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ".
ويوم أمس، أعلنت استهداف قاعدة "التنف" الاميركية في سوريا بواسطة طائرتين مسيّرتين، مؤكدةً إصابة أهدافها بشكل مباشر.
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