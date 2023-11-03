في صحف اليوم: نصرالله زار دمشق قبل أقل من أسبوعين والتقى الأسد ضمن إطار تفعيل التنسيق بين اطراف المحور

اشارت صحيفة "الجمهورية" في مقال الى انه إضافة الى تواصله المستمر مع قيادتي "حماس" و"الجهاد الاسلامي" وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اسماعيل قآني وانصار الله في اليمن، افادت معلومات انّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله زار قبل أقل من أسبوعين دمشق والتقى الرئيس السوري بشار الأسد ضمن إطار تفعيل التنسيق بين اطراف المحور ودرس الخيارات الممكنة للتعامل مع الحرب الإسرائيلية، استعداداً لكل الاحتمالات في المرحلة المقبلة".

ووفق المعلومات، فإنّ قوات من الحشد الشعبي العراقي انتقلت الى سوريا اخيراً في سياق التحسب لإمكان فتح جبهة الجولان، فيما كان لافتاً خلال الأيام الأخيرة انضمام اليمن إلى المواجهة عبر إطلاق أنصار الله صواريخ ومسيرات نحو الاراضي المحتلة، سبقتها عمليات ضد المواقع الأميركية في سوريا والعراق، ما يؤشّر إلى ان قوى المحور آخذة في تصعيد وتيرة الرسائل التحذيرية التي ستصل الى حدها الأقصى مع خطاب السيّد.