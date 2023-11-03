كيربي: لا مؤشرات على انخراط حزب الله "بكامل قوته" في الصراع

أكد المتحدث باسم الأمن القومي الأميركي جون كيربي أنه لا يوجد ما يشير إلى أن حزب الله مستعد "للدخول بكامل قوته" في الصراع الحالي ضد إسرائيل.

وتابع :"نحن، والإسرائيليون أيضا، قلقون من الهجمات المستمرة على القوات الإسرائيلية في الشمال، لكنني أعتقد أننا لم نر بعد أي مؤشر محدد على أن حزب الله مستعد للدخول بكامل قوته" في الصراع.

وأضاف أن البيت الأبيض "يشعر بالقلق" من الهجمات التي يشنها الحزب على القوات الإسرائيلية مع تبادل إطلاق النار وتصاعد أعمال العنف على الحدود اللبنانية.

وفي وقت سابق، نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن تقييم الاستخبارات الأميركية يشير إلى أن إيران ووكلاءها بمن فيهم حزب الله يسعون لتجنب حرب أوسع مع إسرائيل.