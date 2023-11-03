مسؤول أميركي: بغداد ستواجه عزلة دولية إذا استمرت هجمات الفصائل

رجّح مسؤول أميركي رفيع أن تواجه بغداد عزلة دولية غير مسبوقة إذا استمرت الهجمات ضد القواعد العسكرية التي تستضيف مستشارين أميركيين في العراق، متحدثا عن فرصة مواتية للحكومة العراقية لتفرض سيطرتها على المجموعات المسلحة المنفلتة، ووقف أعمالها العدائية.

وقدم المسؤول الأميركي، في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط"، رؤية حول تداعيات التصعيد الميداني والسياسي في العراق، على خلفية المعارك الدائرة في قطاع غزة.

ولفت الى ان "الإيرانيين يزعمون في العلن أنهم لا يرغبون في توسيع الصراع، لكنهم في الحقيقة يطوّرون أدوات وكلائهم في المنطقة، وينشرون مجاميع مسلحة جديدة في المنطقة".

واضاف :"لا توجد منطقة رمادية في هذا النزاع، إما أن تكون مع المجموعات المسلحة المنفلتة، أو مع الدولة والقانون، نعرف أن الفصائل لا تعمل بأوامر من رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، لكن مَن يقود الحكومة ليس عليه أن يجلب النار إلى المنزل".