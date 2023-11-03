شاهد - أحد عناصر "القسام" يدمر دبابة إسرائيلية بعبوة من المسافة "صفر"



أظهر فيديو نشرته كتائب القسام مساء الخميس 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، مشاهد لالتحام مقاتلي المقاومة بآليات الاحتلال وتدميرها من النقطة صفر، وذلك بعد أيام من محاولات التوغل الإسرائيلي في قطاع غزة.



وأظهر الفيديو مشاهد من التحام مقاتلي "القسام" بآليات الاحتلال شرق حي الزيتون، وتدمير إحداها من مسافة صفر بعبوة العمل الفدائي وقذيفة "الياسين 105".



وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم كتائب القسام "أبو عبيدة"، إن مقاتلي المقاومة دمروا ما قوامه كتيبة من دبابات الاحتلال التي تحاول التوغل في قطاع غزة، وذلك في اليوم السابع والعشرين للحرب.



وقال أبو عبيدة في خطاب مصور، إن مقاتلي المقاومة يواصلون التصدي لقوات الاحتلال في محاور التوغل المختلفة، وإنهم تمكنوا من الالتفاف خلف خطوط العدو والهجوم عليه من النقطة صفر.



كما أعلن المتحدث باسم "القسام" عن تنفيذ هجمة مضادة بمحور شمال غربي مدينة غزة، دمر المقاتلون خلالها 6 دبابات وناقلتي جند.



وقال أبو عبيدة مخاطباً الإسرائيليين: "أعداد القتلى أكبر بكثير مما تعلنه قيادتكم"، وإن "ناقلة الجند (النمر) سقطت في أول اختبار أمام قذائفنا".



وأعلن جيش الاحتلال مقتل 20 جندياً منذ بدء العملية البرية على قطاع غزة، فيما أعرب قادة الاحتلال عن صور قاسية قادمة من ساحة المواجهة في غزة، وخسائر مؤلمة بين الجنود، خصوصاً النخبة منهم.



ولليوم الـ27 يشن الجيش الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، وقتل إجمالاً 9061 فلسطينياً، بينهم 3760 طفلاً، وأصاب 32000، كما قتل 133 فلسطينياً واعتقل نحو 1900 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.



فيما قتلت حركة حماس أكثر من 1538 إسرائيلياً وأصابت 5431، وفقاً لمصادر إسرائيلية رسمية. كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيلياً، بينهم عسكريون برتب رفيعة، ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.





(عربي بوست)



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