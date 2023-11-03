الأمم المتحدة تقدر حاجات قطاع غزة والضفة الغربية من المساعدات ب1,2 مليار دولار

اعلنت مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان، انها تقدر الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1,2 مليار دولار حتى نهاية 2023.
وأوضح المكتب أن "الكلفة لتلبية حاجات 2,7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية المحتلة، تقدر بـ1,2 مليار دولار"، مضيفا أن النداء لجمع أموال الذي أطلق في 12 تشرين الأول غير كاف إطلاقا.
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