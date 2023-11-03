رئيس الإمارات في "يوم العلم": راية بلادنا ستظل عالية ورمزا للتقدم والطموح والإنجاز

أشار رئيس ​الإمارات​ الشّيخ ​محمد بن زايد آل نهيان​، خلال رفعه علم الدّولة في ​أبوظبي​، احتفاءً بـ"يوم العلم" في قصر الحصن، إلى "أنّنا نرفع بكلّ فخر واعتزاز، علم الدّولة تجسيدًا لما يمثّله من معاني العزّة والمجد والشّموخ".

وأكّد أنّ "بإذن الله وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظلّ راية الإمارات عالية خفّاقة على الدّوام، ورمزًا للتّقدّم والطّموح والإنجاز ".

من جهته، شدّد ولي عهد أبوظبي الشّيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال رفعه علم الدّولة أمام مبنى ديوان ولي العهد، على أنّ "علمنا سيبقى شامخًا مرفوعًا يشهد على منجزات الآباء المؤسِّسين، في بناء وطن موحّد يواصل تقدُّمه نحو تحقيق تطلّعات وطموحات أبنائه".