أشار رئيس الإمارات الشّيخ محمد بن زايد آل نهيان، خلال رفعه علم الدّولة في أبوظبي، احتفاءً بـ"يوم العلم" في قصر الحصن، إلى "أنّنا نرفع بكلّ فخر واعتزاز، علم الدّولة تجسيدًا لما يمثّله من معاني العزّة والمجد والشّموخ".
وأكّد أنّ "بإذن الله وسواعد أبناء الوطن وإخلاصهم وتكاتفهم، ستظلّ راية الإمارات عالية خفّاقة على الدّوام، ورمزًا للتّقدّم والطّموح والإنجاز ".
من جهته، شدّد ولي عهد أبوظبي الشّيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، خلال رفعه علم الدّولة أمام مبنى ديوان ولي العهد، على أنّ "علمنا سيبقى شامخًا مرفوعًا يشهد على منجزات الآباء المؤسِّسين، في بناء وطن موحّد يواصل تقدُّمه نحو تحقيق تطلّعات وطموحات أبنائه".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الإمارات في "يوم العلم": راية بلادنا ستظل عالية ورمزا للتقدم والطموح والإنجاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.