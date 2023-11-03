"سرايا القدس": اشتبكنا مع القوات الإسرائيلية في 3 محاور في غزة وأوقعنا إصابات بصفوفها

أعلنت "​سرايا القدس​" أنّ "وحدات النّخبة في سرايا القدس المتواجدة عند محاور شرق خانيونس، شمال غرب ​غزة​، شرق جباليا، تمكّنت ليل وفجر اليوم، من الاشتباك من مسافات قريبة مع القوّات الإسرائيليّة المتوغّلة، باستخدام الأسلحة المناسبة".

وأوضحت في بيان، أنّه "جرت عمليّتَي استهداف للآليّات بالعبوات، وقتالًا ضاريًا بالرّصاص"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا أكّدوا وقوع إصابات محقَّقة في صفوف العدو".