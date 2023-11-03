أعلنت "سرايا القدس" أنّ "وحدات النّخبة في سرايا القدس المتواجدة عند محاور شرق خانيونس، شمال غرب غزة، شرق جباليا، تمكّنت ليل وفجر اليوم، من الاشتباك من مسافات قريبة مع القوّات الإسرائيليّة المتوغّلة، باستخدام الأسلحة المناسبة".
وأوضحت في بيان، أنّه "جرت عمليّتَي استهداف للآليّات بالعبوات، وقتالًا ضاريًا بالرّصاص"، مشيرةً إلى أنّ "مقاتلينا أكّدوا وقوع إصابات محقَّقة في صفوف العدو".
كانت هذه تفاصيل خبر "سرايا القدس": اشتبكنا مع القوات الإسرائيلية في 3 محاور في غزة وأوقعنا إصابات بصفوفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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