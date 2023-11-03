سلطات إسرائيل أعادت آلاف العمال الفلسطينيين المحتجزين منذ 7 تشرين إلى قطاع غزة

ذكرت وكالة "فرانس برس"، أنّ "إسرائيل باشرت إعادة آلاف العمّال الفلسطينيّين إلى قطاع غزة، في ظلّ قصف عنيف متواصل منذ أسابيع على القطاع المحاصر".
بدوره، أشار مدير هيئة المعابر في غزة هشام عدوان، لـ"فرانس برس"، إلى أنّهم "أَرجعوا الآلاف من العمّال المحجوزين في إسرائيل منذ أوّل الحرب".
وبحسب السّلطات الإسرائيليّة، كان نحو 18500 فلسطيني من قطاع غزة يحملون تصريحات عمل، في إسرائيل عند بدء الحرب في السّابع من تشرين الأوّل الحالي، عندما شنّت حركة "حماس" هجومًا على إسرائيل، الّتي ردت بحملة قصف مركّز ولاحقًا بهجوم برّي على القطاع.
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