الناطق العسكري الإسرائيلي: نحن على أهبة الاستعداد في الحدود الشمالية ونفذنا ضربات قوية ضد حزب الله

أكد الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري، أن "الجيش الاسرائيلي على أهبة الاستعداد في الحدود الشمالية ونفذنا ضربات قوية ضد حزب الله"، لافتا الى ان "قواتنا تحاصر غزة وتقتل مسلحين وتعثر على أسلحة كبيرة في معاقل حماس".

وشدد هاغاري على ان "تركيزنا منصب على ضرب حماس واستعادة المخطوفين رغم محاولات ايران فتح جبهات أخرى"، مؤكدا ان "338 جنديا وضابطا قتلوا منذ السابع من تشرين الاول".