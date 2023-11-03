وجّه زعيم "التّيّار الصّدري" مقتدى الصدر، رسالةً إلى حكومات الأردن ومصر ولبنان وسوريا، قائلًا: "نأمل منكم السّماح لإخوتكم الصّدريّين في عراقكم الشّقيق، بالوصول السّلمي لحدود فلسطين، مع بعض التّبرّعات العينيّة من ماء ودواء وطعام ووقود؛ لإدخالها بالتّنسيق معكم إلى غزة".
وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا نأمل أن تمكّنوا إخوتكم الصّدريّين من الاعتصام المليوني السّلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينيّة في بلدانكم الحبيبة، خلال الأيّام المقبلة"، لافتًا إلى أنّه "إنّ وافقتكم، فهذا شرف سيخطّه لكم التّاريخ والمستقبل. ونتعهّد لكم بالتزام بالنظام والقانون والسّلميّة التّامة، وكلّنا مسؤولون عمّا يحدث في غزة".
كانت هذه تفاصيل خبر الصدر طلب من لبنان والأردن ومصر وسوريا السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين مع تبرعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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