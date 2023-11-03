الصدر طلب من لبنان والأردن ومصر وسوريا السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين مع تبرعات

وجّه زعيم "التّيّار الصّدري" ​مقتدى الصدر​، رسالةً إلى حكومات ​الأردن​ و​مصر​ و​لبنان​ و​سوريا​، قائلًا: "نأمل منكم السّماح لإخوتكم الصّدريّين في عراقكم الشّقيق، بالوصول السّلمي لحدود ​فلسطين​، مع بعض التّبرّعات العينيّة من ماء ودواء وطعام ووقود؛ لإدخالها بالتّنسيق معكم إلى ​غزة​".

وأشار، عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّنا نأمل أن تمكّنوا إخوتكم الصّدريّين من الاعتصام المليوني السّلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينيّة في بلدانكم الحبيبة، خلال الأيّام المقبلة"، لافتًا إلى أنّه "إنّ وافقتكم، فهذا شرف سيخطّه لكم التّاريخ والمستقبل. ونتعهّد لكم بالتزام بالنظام والقانون والسّلميّة التّامة، وكلّنا مسؤولون عمّا يحدث في غزة".