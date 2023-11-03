مستشفى فتوح كسروان الحكومي- البوار: توقُف العمل موقتا بقسم غسيل الكلى بسبب نفاد المياه

أعلنت إدارة ​مستشفى فتوح كسروان الحكومي​- ​البوار​، أنّ "على الرّغم من كلّ المناشدات والتّواصل والمتابعة مع المسؤولين لفترة تزيد عن عشرة أيّام، لتأمين المياه للمستشفى، لم نصل إلى أيّ حلّ لتاريخه، ممّا اضطرّنا اليوم بعد نفاد كميّات المياه في الخزّانات، إلى توقّف العمل موقّتًا في قسم ​غسيل الكلى​".

وشكرت في بيان، "مبادرة مركز ​الدفاع المدني​ في العقيبة لتأمين بعض الكميّات من المياه، لكنّها غير كافية"، مكرّرةً مناشدة المعنيّين "التّحلّي بالمسؤوليّة، والمبادرة فورًا لإيجاد الحلول من دون تباطؤ وتسويف ووعود فارغة".