قرار للخليل بتمديد مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وإيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية لسنة 2022

أصدر وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، قرارًا قضى بـ"التّمديد لغاية 29/12/2023 ضمنًا، مهلة تقديم التصريح عن إيرادات الأسهم وسندات الدين الأجنبية ومختلف إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية الأخرى العائدة لسنة 2022 التي يتوجب على أصحابها أو المتمتعين بريعها المقيمين في لبنان التصريح عنها الكترونيا بموجب النموذج "ث4/ج" عملاً بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل وتسديد الضريبة.

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