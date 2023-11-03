«جارديان» البريطانية: للقضاء على حمـ . ـاس يجب تدمير قطاع غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

صرح نيكولاس ويستكوت، المدير السابق لقسم الشرق الأوسط في هيئة العلاقات الخارجية الأوروبية، بأنه ولهزيمة حماس "يجب على إسرائيل تدمير قطاع غزة، والتضحية بالدعم الدولي"، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وفي مقالة لصحيفة "جارديان" البريطانية، قال ويستكوت إن استمرار الأعمال القتالية في غزة يضعف بشكل متزايد "الموقف الأخلاقي" لإسرائيل، وبالتالي فإن الإسرائيليين أنفسهم يدركون الإمكانيات المحدودة لـ "الانتقام".

وأضاف الخبير: "المشكلة هي أن إسرائيل لا تستطيع القضاء على حماس دون تدمير قطاع غزة. وإذا قامت بتدمير غزة، فهي تخاطر بتقويض الدعم الدولي لإسرائيل نفسها".

ولفت إلى أن حركة "حماس" رسخت جذورها في المجتمع لدرجة أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية، لا تؤدي إلا إلى زيادة دعمها بين السكان.

وتابع نيكولاس ويستكوت: "الشعب الذي تم دفعه إلى حالة اليأس، سيدعم الأعمال اليائسة".