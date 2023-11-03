معلنة «قطع الصلات».. إسرائيل تقرر إعادة آلاف العمال الفلسطينيين إلى غزة

الشارقة - اميمة ياسر -

أعادت إسرائيل آلاف العمال من سكان غزة والذين علقوا لديها إبان عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من اكتوبر الماضي، إلى القطاع مجددا معلنة "قطع كل الصلات".

ونقلت وكالة "رويترز" عن شهود إن بعض العمال عادوا عبر معبر كرم أبو سالم.

وكان آلاف العمال من قطاع غزة يعبرون الحدود للعمل في إسرائيل والضفة الغربية ثم يعودون إلى القطاع.

ومؤخرا، أصدرت إسرائيل تصاريح عمل لنحو 18,500 فلسطيني من قطاع غزّة، وفقا لمكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية (كوغات).

وفي وقت سابق، صرح مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بيان بأن "عمّال غزّة الذين كانوا في إسرائيل يوم بدء الحرب، ستتمّ إعادتهم إلى غزة".

وأضاف البيان أن "إسرائيل تقطع كل الصلات مع غزة. لن يكون هناك عمال فلسطينيون من غزة".

وبحسب ما ذكرت وكالة "فانس برس"، فإن "كوغات" لم يقدم تفاصيل بشأن عدد العمال من قطاع غزة الذين كانوا في إسرائيل عند بدء الحرب، لكن قدرت وسائل إعلام إسرائيلية هذا الرقم بما يصل إلى 4000 شخص.

ونتيجة للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، فقد ارتفعت حصيلة الضحايا إلى 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا.