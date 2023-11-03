شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 32 إيرانياً في حريق بمركز تأهيل مدمني المخدّرات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - طهران - رويترز

ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، الجمعة، أن حريقاً هائلاً اندلع في مركز لإعادة تأهيل مدمني المخدرات في شمال إيران، ما أسفر عن مقتل 32 على الأقل، وإصابة 16.

وقالت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية، إن الجهات القضائية تجري تحقيقات لكشف أسباب اندلاع الحريق في مركز إعادة تأهيل المدمنين في مدينة لنكرود، بإقليم جيلان، على بحر قزوين.

وقالت وكالة ميزان للأنباء، التابعة للجهات القضائية، إن مديري ومسؤولي المركز يخضعون للتحقيق.

ووفقاً لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة فإن إيران تعاني واحدة من أكثر مشكلات الإدمان في العالم حدّة.

فهي تقع على الطريق الرئيسي بين أفغانستان وغرب أوروبا لتهريب نبات الخشخاش، مصدر الأفيون والهيروين.