انت الان تتابع خبر أبرزها ديربي الفرات الأوسط.. 4 مباريات بالجولة الثالثة لدوري نجوم العراق اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ويستضيف ملعب امانة بغداد عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر مباراة فريق نادي امانة وضيفه فريق نادي الكرخ.

ويلتقي في مباراة ديربي الفرات الاوسط عند الساعة الخامسة عصراً، فريقا نادي النجف، وضيفه نادي نفط الوسط على ملعب النجف الدولي.



وتقام مباراة واحدة عند الساعة السابعة مساءً بين فريقي نادي اربيل وصيفه نادي الكهرباء.

فيما تختتم مباريات اليوم بلقاء فريق الميناء مع ضيفه فريق الشرطة في المباراة التي يضيفها ملعب البصرة الدولي في الساعة التاسعة والنصف مساءً.