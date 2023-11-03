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بلينكن في إسرائيل للمرة الثانية منذ اندلاع حرب غزة

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بغداد - ياسين صفوان - ولدى مغادرة بلينكن واشنطن متوجها إلى الشرق الأوسط، قال إنه سيناقش اتخاذ خطوات ملموسة لتقليل الأضرار التي تلحق بالمدنيين في غزة. وفي الوقت نفسه، قال البيت الأبيض إن أي توقف للقتال ينبغي أن يكون محدد الزمان والمكان، وأكد أنه لن يمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها.

وفي جولته الثانية في الشرق الأوسط خلال بضعة أسابيع، يلتقي بلينكن صباح اليوم الجمعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويحضر اجتماعا لحكومته الأمنية، بحسب ما أوردت "فرانس برس".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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