من بينها معركتا الفلوجة والموصل.. إليك أشهر حروب المدن عبر التاريخ

بغداد - ياسين صفوان - لمعرفة الضراوة التي تتسم بها حروب المدن، تجدر الإشارة إلى أنه من بين العشرين معركة الأكثر دموية في التاريخ، التي رصدها موقع أطلس العالم World Atlas هناك نحو 18 معركة دارت في المدن كلياً أو جزئياً أو في محيطها أو كانت عبارة عن حصار لمدن، على رأسها معركة حصار لينينغراد الروسية (سان بطرسبرغ حالياً) خلال الحرب العالمية الثانية، ومعركة ستالينغراد الشهيرة، وحصار بغداد على يد المغول ثم اقتحامها.الحروب في المناطق الحضرية ليست ظاهرة جديدة. فالحروب تُخاض في المدن منذ قرون، لكن ما يتغير هو كيف تدور رحى هذه الحروب، في ظل ارتفاع وتيرة التوسّع الحضري ونمو السكان التي لم تهدأ في العقود الأخيرة.

حتى بداية القرن الحادي والعشرين، كان عدد الناس الذين يعيشون في المناطق الريفية أكثر من المناطق الحضرية. يعيش الآن أكثر من نصف سكان العالم في البلدات والمدن، وهو رقم من المتوقع أن يرتفع إلى الثلثين بحلول عام 2050. الغزو الصيني لتايوان على سبيل المثال، في حالة حدوثه، سيتطلب من الجيش الصيني أن يشق طريقه عبر مدن وبلدات الجزيرة، حيث يعيش 80% من سكانها.

أدّى التوسع الحضري إلى واقع لم يسبق له مثيل يجد فيه المدنيون أنفسهم في خضم القتال، واقع يقترن باعتمادهم على بنى تحتية حيوية لكن هشة. ونتيجة ذلك أن المدنيين هم من يتحملون وِزر الحروب في المدن.

وحين تتعرض المدن للتفجيرات والقصف، تكون 90% من الإصابات من المدنيين، حسب أحد التقديرات، ويُعزى ذلك جزئياً إلى تداخل مواقع المدنيين والأهداف العسكرية وقربها من بعضها. وتكون المدارس والمستشفيات في الكثير من الحالات واقعة إلى جانب أهداف عسكرية توصف بالمشروعة وتُصاب بسبب الإهمال أو بسبب اختيار أسلحة غير مناسبة.

وبالفعل، فإن أحد الأسباب الرئيسية لمعاناة المدنيين خلال الحروب في المناطق الحضرية هو استخدام الأسلحة المتفجرة التي تصيب مناطق واسعة والمصممة للاستخدام في ساحات المعارك المفتوحة.

فلقد صُممت الأسلحة المتفجرة الحديثة إلى حد كبير لمعارك الحرب الباردة في سهول أوروبا. وعندما يتم استخدامها في مناطق مأهولة بالسكان، فمن المحتمل أن يكون 9 من كل 10 ضحايا على الأقل من المدنيين، كما يشير تقرير صادر عن "منظمة العمل على العنف المسلح".

يقول ديفيد بيتز من كينغز كوليدج لندن واللفتنانت كولونيل هوغو ستانفورد – توك في مقال بدورية تكساس للأمن القومي (مجلة عسكرية وأمنية): "على مدار التاريخ تقريباً، كان الجنرالات يكرهون احتمال القتال في المدن وسعوا إلى تجنبه". ولكن سواء أحببنا ذلك أم لا، فإن الجيوش الحديثة تضطر بشكل متزايد إلى القيام بذلك.

ومع تضخم المدن، تقلصت الجيوش. في الماضي "اجتاحت الجيوش المدن وشكلت جبهات كبيرة حولها ومن خلالها"، كما يشير مؤلف كتاب "حرب المدن في القرن الحادي والعشرين" أنتوني كينغ. قبل ثمانين عاماً قاتل ما يقرب من نصف مليون رجل في ستالينغراد، التي كان عدد سكانها قبل الحرب نحو 400 نسمة ألف. ويضيف كينغ: "اليوم المدن تطوق القوات المسلحة".

إحدى نتائج قتال الجيوش بأعداد صغيرة في المدن الكبرى هي أنها غالباً ما تنتهي بسلسلة من "الحصار الصغير المحلي"، بحسب كينغ. يقول العقيد المتقاعد الذي قاد اللواء الأول للفرقة الأمريكية المدرعة الأولى في بغداد عام 2003 بيتر منصور: "يمكن أن يستهلك مبنى واحد كتيبة كاملة (ما يصل إلى 1000 جندي) في قتال ليوم واحد"، حسب ما نقل عنه تقرير لصحيفة الشرق الأوسط السعودية.

تشتهر حرب المدن بالوحشية والتدمير. توفر المناطق المبنية الكثير من الأماكن للاختباء، لذلك تحدث معارك إطلاق النار فجأة وعلى مسافة قريبة. يمكن أن تكون المباني مليئة بالألغام والأشراك الخداعية. الحاجة إلى التنبه باستمرار تؤثر في أعصاب الجنود. يمثل القتال في الأدغال أو الغابات صعوبات مماثلة، لكن وجود المدنيين في المدن يجعل كل شيء أكثر صعوبة. قال ضابط أوروبي سُئل عن المكان الذي يفضل القتال فيه: "يمكنني تدمير غابة لكن لن أحصل على إذن لتدمير مدينة".

لكن يبدو أن الغرب قد أعطى إسرائيل الإذن في أن تفعل ذلك في غزة.

أولى حروب المدن في العصر الحديث

يعتبر العديد من المؤرخين العسكريين أنّ أوّل مثالٍ حديثٍ على حرب المدن، بمعنى "حرب الشوارع"، كان خلال حصار سرقسطة (ساراغوسا) الإسبانية من قوات نابليون عام 1809.

كانت الجيوش الإسبانية تتقهقر في اتجاه سرقسطة بعد هزيمتها في معركة توديلا، والجنرال الفرنسي لوفيفر يطاردها بقوات أكبر منها بكثير. حين وصلت بقايا الجيش الإسباني الى سرقسطة، كان المسار التقليدي في حالةٍ من هذا النّوع هو أن يتواجه الإسبان والفرنسيون في مكانٍ مفتوحٍ خارج المدينة، ثم يدخلها المنتصر فاتحاً.

منذ العصور الوسطى، كانت معارك المدن تتوقّف فعلياً على الأسوار، من يخترق الأسوار ويمسك بها يسيطر تلقائياً على المدينة، التي تستسلم له أو يستبيحها، فلا معنى للقتال في الشوارع. أمّا في عهد نابليون، فقد ألغت المدفعية حصانة الأسوار الأوروبية القديمة.

في ساراغوسا، فهم القائد الإسباني، بالافوكس، أنّه لا يملك حظّاً في الصمود أمام الفرنسيين في مواجهةٍ مفتوحة، فقرّر أن يحوّل مدينته الى حصنٍ كبير، وأن تكون هي ميدان المعركة، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة "الأخبار" اللبنانية.

تحيط بالمدينة، من جهتين، مجموعةٌ من الأديرة القديمة الضّخمة والمبنية من حجر صلد، حوّلها الإسبان الى قلاع ووصلوها بساترٍ ترابيّ وضعت عليه مرابض المدفعية. من جهة الجنوب عدّلوا مسار نهرٍ ليكون بمثابة حاجزٍ مائي يحمي الجبهة، ثمّ حضّروا حصوناً على مداخل المدينة وفي النقاط المشرفة، ليصبح استيلاء الفرنسيين على أيٍّ من هذه المواقع الإجبارية مكلفاً ومعقّداً.

ولكنّ التحضيرات الكبرى كانت داخل المدينة نفسها؛ جنّد بالافوكس أكثر من 10 آلاف سرقسطي ليشاركوا في الدّفاع، ثمّ قسّم المدينة الى مربّعات صغيرة، أصبح كلٌّ منها حصناً مستقلّاً، وثُقبت الجدران ليتمكّن المدافعون من الانتقال بأمان بين مباني كلّ مربّع. وزّع الإسبان مدفعيّتهم لتكون فوهاتها موجّهة صوب الشوارع الرئيسية وشرايين المدينة والسّاحات العامّة، التي سيتقدّم عبرها الفرنسيون. وضعوا المدافع والقناصة في أبراج الكنائس وعلى الطوابق العليا.

بعد شهرين من الحصار والقتال، تمكّن الفرنسيّون من تحطيم الدفاعات الخارجية لسرقسطة، ثمّ تقدّموا في أحياء المدينة واحتلّوا وسطها وأجبروا القيادة الإسبانية على الاستسلام. قُتل خمسون ألفاً بسبب المعارك والأمراض، منهم 35 ألفاً من أهل مدينة كان يسكنها 55 ألف شخص عام 1808 قبل الحرب.

أشهر معارك وحروب المدن

ستالينغراد.. المدينة التي هزمت أقوى جيش في التاريخ

تعد معركة مدينة ستالينغراد الروسية أيقونة حروب المدن، ويعتقد أنها صاحبة أكبر أو ثاني أكبر عدد ضحايا في معركة واحدة عبر التاريخ.

واستمرت المعركة التي بدأت في أغسطس 1942، نحو 6 أشهر وأسفرت عن هزيمة قوات ألمانيا النازية أمام قوات الاتحاد السوفييتي السابق المدافعة عن المدينة خلال الحرب العالمية الثانية. ويصف المحللون والخبراء العسكريون معركة ستالينغراد بالمحورية والمفصلية في هزيمة ألمانيا بالحرب العالمية.

وتمثل المعركة مثالاً نادراً في تاريخ معارك المدن، لأنها أدت إلى بداية نهاية الجيش الألماني الغازي، والذي كان يعد حتى هذه اللحظة أقوى جيش في التاريخ.

النجاح المدوي الذي تحقق في معركة ستالينغراد، جاء في ظل استراتيجية سوفييتية أوسع، فلقد خاض السوفييت معركة تأخيرٍ لعدوهم في المدينة بينما الألمان يتقدّمون بنجاح على طول المدينة، فستالينغراد تشبه مستطيلاً طويلاً على نهر الفولغا، وقد حوّل السوفييت كلّ جزءٍ منه، وفي قلبه مجمّع صناعيّ، الى عقدةٍ دفاعية.

كان الهدف هو جذب الجيش السادس الألماني الى "فخٍّ"، حين يصير منتشراً في عمق المدينة، فتضرب الجيوش السوفييتية من الخارج جناحيه وتعزله داخلها، فيصبح محاصَراً بعدما كان مهاجِماً. وحين أطبق الحصار أخيراً على الألمان وانقطعت عنهم الإمدادات في ستالينغراد، استسلم الجيش بكامله بعد أقلّ من شهرين.

هناك نقطة مهمة لفهم نتائج معركة ستالينغراد أن السوفييت ظلوا طوال المعركة يتلقّون الإمدادات ويخلون الجرحى عبر نهر الفولغا.



معركتا الفلوجة الأولى التي حذر بايدن الإسرائيليين من تكرارها

من أشهر معارك المدن التي وقعت في العقود الأخيرة، هي معركة الفلوجة الأولى، التي آلت إلى فشل القوات الأمريكية في اقتحام المدينة العراقية في أبريل/نيسان ومايو/أيار 2004.

ولقد حذر بايدن الإسرائيليين من تكرار معركة الفلوجة في غزة.

وقعت المعركة بسبب ممارسات الاحتلال الأمريكي في المدينة بما فيها قتل مدنيين، تصاعد الأمر ووصل إلى ذروته حين اختطفت ميليشيا بلاك ووتر الأمريكية عروساً عراقية في حفل زفافها، الأمر الذي أدى بأهالي الفلوجة والمقاومة العراقية المتمركزة في المدينة إلى الهجوم على دورية لميليشيا بلاك ووتر وقتل 4 عناصر منها وسحلهم وتعليق جثثهم في مركز المدينة.

لم يمض أقل من 24 ساعة على مقتل الأمريكيين الأربعة، حتى حاصرت القوات الأمريكية الفلوجة من جميع الجهات، بهدف معلن هو تسليم الأشخاص المسؤولين عن الحادث، وبعد مناوشات محدودة بدأ الهجوم الأمريكي في الخامس من أبريل/نيسان بقصف مدفعي وجوي من المروحيات قبل أن تتقدم الدبابات من الجهة الشرقية للمدينة حيث مدخلها الاعتيادي، وبدا لأول وهلة أن مهمة مشاة البحرية لن تكون صعبة في السيطرة على المدينة خلال ساعات أو أيام، وذلك قبل أن يواجه المهاجمون مقاومة شرسة، أعطت المعركة بُعداً مختلفاً، ووضعت الأمريكيين في خضم حرب حقيقية لم يحسبوا لها حساباً.

وبعد نحو شهر من القتال، لم تتمكن القوات الأمريكية من السيطرة عليها إلى حين وقوع معركة الفلوجة الثانية بعد عدة أشهر.

خلال المعركة، تمكن المقاتلون المقاومون للاحتلال الأمريكي المتحصنون في المدينة من إرباك القوات الأمريكية باستخدام أسلحة بسيطة وأساليب حرب العصابات، فألحقوا خسائر جسيمة بالجانب الأمريكي بأسلحته المتطورة، ما أدى إلى قصف عنيف وعشوائي للمدينة، حسب ما ورد في تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي".

بقيت الفلوجة مدينة خارج الإدارة الأمريكية في العراق طيلة 6 أشهر، ومن أجل إخضاع المدينة، قام الجيش الأمريكي بإطلاق عملية الفجر، والتي تعرف بـ معركة الفلوجة الثانية، وكانت أكثر المعارك دموية في حرب غزو العراق بأكملها للقوات الأمريكية.