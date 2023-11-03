إسرائيل تهدد تجمعات سكنية فلسطينية: لديكم 24 ساعة للرحيل أو سنقتلكم

بغداد - ياسين صفوان - ولم تكن الحياة سهلةً على الإطلاق في خربة زنوتة، القرية الفلسطينية الواقعة على حافة جبلية كثيرة الرياح في جبل الخليل المقفر، الذي يقع في عمق الضفة الغربية المحتلة. ويتألف مجتمع زنوتة في الأغلب من رعاة يربون الماعز والأغنام تحت شمس الصيف الحارقة وخلال الشتاء قارس البرودة في المنطقة القاحلة.وقد رفض أبناء القرية بكل إصرار مغادرة منازلهم رغم تزايد الصعوبات التي يتعرضون لها على يد جنود الجيش الإسرائيلي من ناحية، وعلى يد المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين من ناحيةٍ أخرى، حسب ما ورد في تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.

قرية بأكملها ترحّل بسبب عنف واعتداءات المستوطنين

ولكن بعد أسابيع من عنف واعتداءات المستوطنين المكثف في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل، يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، اتخذ سكان زنوتة البالغ عددهم 150 شخصاً قراراً جماعياً بالرحيل.

وجاء القرار بعد أن مستوطنون مسلحون -يرتدي بعضهم زي الجيش الاحتياطي بينما يخفي البعض الآخر وجوههم- في اقتحام المنازل خلال المساء، والاعتداء على البالغين، وتدمير وسرقة الممتلكات، وتخويف الأطفال.

وبعد عقودٍ من الكفاح اليائس من أجل التمسك بأرضهم، رأى مجتمع القرية أنهم قد خسروا المعركة، حسبما ورد في تقرير الصحيفة البريطانية.

سيرحلون إلى مكان لا يعرفون فيه أحداً

وفي يوم الإثنين، 30 أكتوبر/تشرين الأول، بكى الرجال والنساء أثناء تفكيكهم لمنازلهم وحزمهم بشكلٍ عشوائي لألواح الطاقة الشمسية، وأعلاف المواشي، ومقتنياتهم الشخصية في الشاحنات الصغيرة.

وقال عيسى أحمد بغداد، البالغ من العمر 71 عاماً: "هذه نكبة جديدة. ستذهب عائلتي إلى قرية رافات. لكننا لا نعرف أحداً هناك. ولا نعرف ما سنخبر به الأطفال".

شنت إسرائيل حملةً لتدمير حماس في قطاع غزة، تاركةً المدنيين العالقين عاجزين عن المغادرة، بينما تُجبر المدنيين على مغادرة منازلهم في قرى الضفة الغربية.

الاحتلال يحطم ألواح الطاقة وصهاريج المياه، والمستوطنون يستولون على أراضيهم

تقع مسافر يطا، وهي مجموعة من قرى الرعاة التي تشمل زنوتة، داخل المنطقة ج. يُذكر أن المنطقة ج هي منطقة منخفضة الكثافة السكانية تغطي 60% من مساحة الضفة الغربية، وتقع بالكامل تحت السيطرة الإسرائيلية وتحت تهديد الضم.

وتتعرض صهاريج الماء، وألواح الطاقة الشمسية، والطرق، والبنايات الفلسطينية في هذه المنطقة للهدم باستمرار لعدم وجود تصاريح بناء. لكن الحصول على تصاريح بناء في هذه المنطقة هو أمر شبه مستحيل، بينما تزدهر من حولهم المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.