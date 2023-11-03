شكرا لقرائتكم خبر عن النواب × أسبوع.. الموافقة على 5 قوانين أبرزها المجلس القومى للطفولة والأمومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور، حنفي جبالي، رئيس المجلس، جلسات هذا الأسبوع بإقراره حزمة من التشريعات الهامة.

مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة

انتصاراً للأسرة المصرية وحقوق الطفل والأم التي كفلها الدستور وافق المجلس نهائياً على مشروع قانون بإصدار قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة وبتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، والذي سارع نواب المجلس بتقديمه تنفيذاً للالتزام الدستوري، وبما يتواكب مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها رئيس الجمهورية، ويساعد الدولة في أداء مهامها الخارجية لما فيه من تعظيم لموقف مصر الدولي تجاه الطفولة والأمومة.

مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار

وتحفيزاً للاقتصاد الوطني والعمل على جذب مزيد من الاستثمارات وافق المجلس على مشروع قانون بإصدار قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار "لدعم الصادرات المصرية وتعزيز قدراتها التنافسية إقليمياً ودولياً".

وجذباً لمزيد من الاستثمارات في مجالي البحث والتنقيب عن المواد البترولية، وافق المجلس على (3) مشروعات قوانين بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الشركة المصرية وغيرها من الشركات للبحث والتنقيب عن البترول والغاز والزيت الخام واستغلالهما في البحر المتوسط وخليج السويس.

ودعماً لقطاع الزراعة واستخدام أحدث الوسائل الزراعية لتحسين الإنتاجية، وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية.