وهاب: ما قدّمته المقاومه لفلسطين يعرفه أهلها وبعض التافهين يريدون إحراق لبنان ليشعلوا سجائرهم

توجّه رئيس حزب "التّوحيد العربي" وئام وهاب، إلى الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، قائلًا: "ما قدّمته المقاومه لفلسطين يعرفه أهلها جيّدًا، أمّا بعض التّافهين الّذين يحاولون التّحريض فهم يريدون إحراق لبنان ليشعلوا سجائرهم".
وأكّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، أنّ "لبنان القوي والسّليم قوّة لفلسطين، وأنت الحريص على لبنان أكثر من الجميع"، مشيرًا إلى "أنّني أتذكّر جيّدًا في انتخابات 2005 عندما كنت أناقشك، وقلت لي سأعطيهم مجلس النّواب حتى لا يحرقوا لبنان بالفتنة، فالمجلس نستعيده بعد أربع سنوات أمّا إذا أَحرقوا لبنان فلا نستطيع إعادة بنائه".
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