نديم الجميل: ويل لأمّة قرار سلمها وحربها ومصيرها ومصير شعبها بيد إيران وأزلامها بالداخل

شدّد النّائب ​نديم الجميل​، على أنّ "ويلًا لأمّة قرار سلمها وحربها ومصيرها ومصير شعبها بيد ​إيران​ وأزلامها في الدّاخل". ولفت، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "إطلاق الصواريخ من الأراضي اللّبنانيّة لن يزيل ​إسرائيل​ ولا يخدم ​القضية الفلسطينية​، بل سيجذب الويلات والدّمار إلى ​لبنان​، وسيهدّد أمن اللّبنانيّين وسلامتهم وحياتهم ومستقبل أولادهم".

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