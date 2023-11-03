فضل الله: لأهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية وتعزيزها في مواجهة اسرائيل

اشار العلامة السيد علي فضل الله، خلال خطبة الجمعة الى ان "الشعب الفلسطيني مستمر بالصمود رغم الفظائع التي يرتكبها العدو الصهيوني بحق الآمنين في بيوتهم وأماكن لجوئهم، والتدمير الممنهج للمباني والمؤسسات التربوية والتعليمية والمستشفيات والمؤسسات الإنسانية والحصار الذي يفرضه على القطاع ومنع وصول المؤن والوقود حتى للمستشفيات. ولعل ما يدمي القلب ويشعرنا بالخوف على المستقبل، أن يشهد العالم كل هذه الصور المؤلمة والفظيعة ولا يتحرك ضميره بل يزداد إمعاناً في مساعدة العدو على الاستمرار فيها".

وتابع "لقد أصبح من الواضح أن العدو يستهدف من وراء ذلك كسر إرادة هذا الشعب وسلب قراره وفرض خياراته وإعادة الاعتبار لجيشه المهزوم. يجري كل ذلك في ظل استمرار الدعم الغربي الكامل والمطلق لهذا الكيان والتبرير لجرائمه، وعدم السماح بأي قرارات تدين ارتكاباته ومجازره أو تؤدي إلى إيقاف هذا النزف، ما عرّى الغرب وأظهر عدم جدية الشعارات التي كان يطلقها حول حقوق الإنسان ومواجهة الإرهاب وحق الشعوب في تقرير مصيرها عندما تمس هذه الشعارات مصالحه أو هذا الكيان"، مؤكدا انه "سوف تبقى هذه المواقف وصمة عار لن تزول عن جبين هذه الدول، وإن كنا بدأنا نشهد أصواتاً بدأت تنطلق من الغرب والتي عبرت عنها مواقف بعض دولها أو في المسيرات الحاشدة التي انطلقت في أغلب عواصمها والتي تعلن عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني ورفضها لممارسات هذا الكيان والصورة التي يقدمها العدو عن نفسه بأنه الضحية والمعتدى عليه وأنه إنما يقف في وجه الإرهاب".

وأعلن فضل الله "إننا أمام كل الذي يجري نجدد التحايا إلى الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية الذين أصبحوا أنموذجاً يحتذى في البطولة والفداء ويقدمون كل يوم دليلاً إضافياً على عنفوانهم وتشبثهم بأرضهم، واستعدادهم لبذل أقصى التضحيات للدفاع عنها وتحريرها من مغتصبيها رغم ضعف الإمكانات والقدرات، ما يجعله مؤهلاً لتحقيق ما يصبو إليه من حقه بالحياة العزيزة الكريمة والحرة والتي لا بد أن يصل إليها".

ودعا فضل الله الى "توحيد كل جهود الشعب الفلسطيني بكل تنوعاته السياسية والجهادية حتى لا تظهر الصورة بأن ما يتم استهدافه هو فريق من هذا الشعب بل شعب بأكمله، وبعدما أثبتت كل الوقائع أن هذا العدو لا يستهدف فصيلاً بعينه بل القضية كلها. ونحن في الوقت نفسه، نجدد دعوتنا للدول العربية والإسلامية إلى أن تتحمل مسؤوليتها تجاه الله والحاضر والتاريخ في الوقوف مع بلد عربي وإسلامي يعاني ويتألم وأن تتجاوز في ذلك أي حسابات واعتبارات قد تدعوها إلى التلكؤ في نجدته والوقوف معه، فليس الوقت وقت تصفية حسابات ولا رد اعتبار، وأن تعي أنها تقوى إن صمد هذا الشعب وثبت، الأمر الذي سوف يجعل لها حضوراً لها في هذا العالم الذي لا يحترم فيه إلا الأقوياء فيما الويل كل الويل لهذه المنطقة إن استطاع هذا العدو أن يحقق هدفه من المجازر، إذا ستمتد يد هذا الكيان إلى أي بلد عربي يريد أن يقوى أو يريد تحقيق طموحاته أسوة ببقية بلدان العالم".

واكد فضل الله على "أهمية الحفاظ على الوحدة الداخلية وتعزيزها في مواجهة هذا الكيان. إننا لا نريد أن نهون من قدرات هذا العدو وما قد يقوم به عند مواجهته، وهو مما خبرناه وعرفناه، ولكننا ينبغي أن نأخذ في الاعتبار نقاط ضعفه وأن لا ننسى عناصر القوة التي يمتلكها هذا البلد والتي كانت وستبقى تجعل هذا العدو يخشى الدخول في حرب معه، والعدو هو أكثر من يعي ذلك".

ورأى فضل الله "إننا أحوج ما نكون في هذه المرحلة إلى بذل كل الجهود التي تضمن التحصين الداخلي لهذا البلد وتعزيز مقومات صموده، ويبقى الأساس في ذلك هو تحقيق الاستقرار السياسي والأمني من خلال إنجاز الاستحقاق الرئاسي والحكومة وملء الشغور في المؤسسة العسكرية وذلك بالعمل الجاد على إزالة كل الحواجز الداخلية والخارجية التي لا تزال تقف عائقاً أمام هذه الاستحقاقات، والمعالجة الجادة للأزمات الضاغطة على أمن اللبنانيين الغذائي والمعيشي وقدرتهم على تأمين الدواء والاستشفاء ومدارس أولادهم وجامعاتهم، ما بات يثقل حياة المواطنين ويهدد استقرارهم في هذا البلد، حيث لا يمكن لهذا البلد أن يواجه التحدي الماثل أمامه أو التداعيات التي قد تحصل بهذا الترهل الذي نعيشه، ونحن قادرون بوحدتنا على ايجاد الحلول له".