الخطيب: نقدّر موقف المقاومة في كيفية نصرة غزة وأهم شروط الانتصار هو توحد الامة

اشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الى ان "الانتصار الذي حقّقته المقاومة في لبنان أثار القلق البالغ في أوساط الغرب الاستعماري لما يرى له من آثار بالغة وخطيرة على الكيان الإرهابي الصهيوني، وبالتالي على مصالحه الاستراتيجية في المنطقة وخصوصاً لما لاقاه من تأييد منقطع النظير من أبناء الأمة. ولهذا كان من الطبيعي أن يستخدم كل ما لديه من خبث لتطويقه وانهائه، فكان حضوره المباشر بعد أن أدرك أنّ الكيان الإرهابي للعصابات الصهيونية عاجز عن القيام بهذه الوظيفة، وكانت هزيمته مدوّية في الابقاء على احتلال العراق وافغانستان فعاد سيرته الاولى مستخدماً العامل المذهبي الذي خسر رهانه هذا مجدداً".

وخلال خطبة الجمعة، اعتبر الخطيب ان "المواجهة الحالية المباركة في طوفان الاقصى التي كانت السبب في عودة اللحمة الى الأمة وسقوط العامل المذهبي في انقسام الأمة في معركة الوجود وتحقيق مصالحها الكبرى، وهو ما آثار الفزع في الغرب الذي اضطُر إلى الكشف عن حقيقته بهذه الصراحة وبهذا الشكل الفجّ فيتوالى الحضور من زعمائه دعماً لهذا الكيان التي اْفتُضح في عملية طوفان الاقصى بشكل فظّ وجنوني في الحرب ضد غزة وشعبها، وأن يفصح عما كان يضمره ويخفيه من وحشية جارفة مخالفاً كل ادعاءاته من مسؤوليته عن تطبيق القانون الدولي وما يرفعه من شعارات حقوق الانسان مانعاً وقف المجازر التي يرتكبها هو بحقّ الأطفال والنساء والشيوخ والرضّع، يجهر ساعياً إلى تهجير سكان غزة إلى سيناء تمهيداً لتهجير سكان الضفة إلى الاردن إنهاءً للقضية الفلسطينية."

وتابع: "لقد أبلى سكان غزة وقوى المقاومة في لبنان والمنطقة بلاءً عظيماً وكانوا على قدر البلاء الذي تعجز الجبال عن تحمّله بل أعظم بما قدموه من تضحيات ومن صبر وإرادة لا تُصدَّق معتمدين على إيمانهم بالله وبالشهادة والإعداد وبوعد الله للصابرين بالنصر ولن يخلف الله وعده، وكانت ملحمتهم التي تَكتُبُ الآن التاريخ الجديد للعرب والمسلمين بل للعالم امتحاناً للعرب والمسلمين بالأخصّ الذين لم ينجحوا حتى اليوم في هذا الامتحان حتى الشعوب العربية والاسلامية المؤيدة لقوى المقاومة وللملحمة التي تخوضها مع غزة".

ورأى ان "هذه المعركة تحتاج لأن يتحوّل هذا التأييد الى فعلٍ على أرض الواقع مع أهمية التعبير عن تأييدها ودعمها الذي تؤديه وتُعبِّر عنه بإقامة المظاهرات والتجمعات، فالجميع مسؤول لأن القضية ليست مسؤولية فريق منها وهي كما قلت أدّت جزءاً من وظيفتها على أكمل وجه ولا يعني هذا أن وظيفتها انتهت، فقوى المقاومة تُشكِّل العمود الفقري في هذا الهيكل الذي يحتاج الى اللحم الذي يحميه.

واكد انه "هنا لا يجوز وضع هذه المسؤولية على عاتق القوى المقاومة أو فريق منه والاتكال عليها والاكتفاء بالتنظير على شاشات التلفزة ووسائل التواصل الاجتماعي وإن كان مهماً في ما اذا كان بالاتجاه الصحيح، وهو اعطاء المعنويات والدفع بالاتجاه الذي يجعل الامة تتفاعل مع قوى المقاومة وتنخرط معها في معركة التحرير والانتصار وتُواجَهُ فيه من البعض من القوى المثبطة حيث ما زلنا نسمع النغمة الخبيثة منها الذي يعطي المعركة طابعاً مذهبياً تارة وبُعداً إقليمياً وقومياً تارة أخرى، اما لارتباطه بالعدو فهو يؤدي وظيفة العميل أو ليُغطّي صورة سقوطه وتخلّفه عن القيام بواجبه ومسؤوليته، فطالما سمعناه يتبجّح بعروبيته كشعارات للهروب والتخذيل عن نصرة فلسطين وشعبها الأبيّ الصابر والبطل الذي أخذ على عاتقه ومعه المخلصين من أبناء الأمة الأوفياء والمقاومين الذين لم ولن يهنوا عن نصرتهم أن ينتزع حقّه بيده بعد أن عوَّل على المبادرات التي أسموها بمبادرات السلام، فلم يعطوهم إلا آمالاً كذاباً".

واضاف: "أيها الغزيّون،إنّ المطلوب اليوم نصراً حقيقياً تنتزعونه عنوةً عن كل مجالس النفاق والدجل والكذب بدم شهدائكم الأبرار، أطفالكم ونساؤكم وشيوخكم الذين هم أجلّ الشهداء وليسوا ضحايا، فهم اختاروا البقاء والثبات مع المجاهدين

وختم الخطيب :"يبقى تقدير الموقف الآن للمقاومة في كيفية نصرة غزة التي أظهرت قدرة جبارة في مواجهة القوات التابعة للغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة التي تقود وتوجِّه العصابات الصهيونية التي تهاجم بهمجية ووحشية غزة وترتكب بحق أطفالها ونسائها مجازر يندى لها جبين الانسانية مُدمّرةً البيوت والابنية على رؤوس ساكنيها الأبرياء وجعلها مقابر لهم، فلن تستطيع كل جيوشهم ومجازرهم وشعاراتهم الزائفة والمضلِّلة أن تثبِّت وجوداً وشرعيةً لكيان عصابات الاجرام والقتل والذبح والارهاب الصهيونية على الارض الفلسطينية المقدسة بإذن الله العلي القدير" .