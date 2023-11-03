شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا رداً على عقوبات أمريكية جديدة: لن تنجحوا في هزيمتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو - (رويترز)

رفضت روسيا، الجمعة، مجموعة جديدة من العقوبات الأمريكية التي طالت شركات روسية، بسبب الحرب على أوكرانيا، وقالت: إن واشنطن لن تنجح أبداً في إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا للتلفزيون الرسمي الروسي عند سؤالها عن العقوبات الجديدة «هذا استمرار لسياسة إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بنا كما يطلقون عليها».

وأضافت: «عليهم الانتظار إلى الأبد من دون جدوى كي يحدث ذلك».

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات على مئات الأشخاص والكيانات في روسيا.

وقال الكرملين، الخميس، إنه يتوقع أن يفرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا، بسبب الحرب في أوكرانيا، لكنه أضاف أن هناك شعوراً متزايداً بأن مثل هذه العقوبات تلحق الضرر بالمصالح الغربية، في الوقت الذي يتكيف فيه الاقتصاد الروسي بصورة جيدة مع العقوبات.

ويعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اقتصاد بلاده الذي يبلغ حجمه 2.1 تريليون دولار لحرب طويلة، فيما لم تتحقق الآمال الغربية في إشعال أزمة اقتصادية سريعة في روسيا، عبر فرض بعض من أشد العقوبات صرامة على الإطلاق.

ويتوقع صندوق النقد الدولي نمواً في روسيا بنسبة 2.2 في المئة لهذا العام، وهو معدل أسرع من الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، على الرغم من خفض الصندوق في الشهر الماضي لتوقعاته للنمو لعام 2024 إلى 1.1 في المئة.

ورداً على سؤال حول توقعات بأن تفرض الولايات المتحدة المزيد من العقوبات، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الخميس: «تشير التوقعات إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيستمران في ابتكار عقوبات جديدة، وإن كان أصبح من الواضح أنهم يعانون نقصاً في الأفكار».

وأضاف بيسكوف: «بالمناسبة، في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، هناك تفاهم على أن الحزم الحالية تضر بمصالح تلك الدول نفسها التي فرضت هذه العقوبات».

وقال بيسكوف: إن الاقتصاد الروسي تكيف بشكل جيد مع العقوبات وحقق بعض النجاح في الظروف الجديدة.

وأوضح: «نحن لا نلبس نظارات وردية. ضغط العقوبات سيستمر، وستكون هناك محاولات لتعزيز (هذا الضغط)».