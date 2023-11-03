شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعلن إسقاط 24 مسيرة هجومية وصاروخ خلال الليل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كييف - (أ ف ب)

أعلنت أوكرانيا، الجمعة، أنها أسقطت 24 مسيرة هجومية، إضافة إلى صاروخ خلال الليل، فيما يزداد القلق من تكاثر الضربات الروسية على منشآت طاقة أوكرانية خلال فصل الشتاء.

وقال المستشار الرئاسي الأوكراني أندريي يرماك عبر وسائل التواصل الاجتماعي: «في ليل الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر، أسقط الجيش الأوكراني 24 مسيّرة هجومية، فضلاً عن صاروخ مسيّر».

وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قد قال، الخميس، إن على كييف أن تفهم أنه ليس لديها احتمالات للنصر في ساحة المعركة، وكلما أسرعت في فهم ذلك، كان من الممكن حل الوضع بشكل أسرع، بالتوازي مع تحذير روسي لأوكرانيا من اللعب بالنار النووية بعد قصف محطة زابوروجيا، فيما قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية تحاول تنظيم صفوفها لشن هجمات جديدة على مدينة أفدييفكا المحاصرة.

وتعليقاً على تصريحات قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني بأن الصراع وصل إلى طريق مسدود، أضاف بيسكوف: لا، لم يصل إلى طريق مسدود، تواصل روسيا باستمرار إجراء عملية عسكرية خاصة، ويجب تحقيق جميع الأهداف. وتابع: «في الواقع، كان على كييف أن تفهم منذ فترة طويلة أنه حتى الحديث عن أي احتمالات لانتصار كييف في ساحة المعركة، أمر سخيف».

من جهة أخرى، أبدى وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا «تفاؤله» في برلين بشأن بدء مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي. وصرّح كوليبا للصحفيين على هامش مؤتمر حول مستقبل أوروبا «نحن متفائلون. لقد قمنا بالكثير من الإصلاحات واعتمدنا القوانين اللازمة للاستجابة للتوصيات» التي قدمتها بروكسل.