شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة : «1.2 مليار دولار» حاجات غزة والضفة الغربية من المساعدات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنيف - أ ف ب

قدرت الأمم المتحدة الحاجات الإنسانية في قطاع غزة والضفة الغربية بـ1.2 مليار دولار حتى نهاية 2023، على ما أفاد مكتب تنسيق العمليات الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان.

وأوضح المكتب أن «الكلفة لتلبية حاجات 2.7 مليون نسمة، أي كامل سكان غزة و500 ألف شخص في الضفة الغربية ، تقدر بـ1.2 مليار دولار»، مضيفاً أن النداء لجمع الأموال الذي أطلق في 12 تشرين الأول/ أكتوبر غير كافٍ إطلاقاً.