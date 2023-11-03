شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تفتح المزيد من المراكز على الحدود لتسريع عودة الأفغان لبلادهم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيشاور - (رويترز)

قال مسؤول، إن باكستان فتحت المزيد من المراكز على الحدود مع أفغانستان، الجمعة، لتسريع عودة عشرات الآلاف من المهاجرين الأفغان غير المسجلين.

وقال عبد الناصر خان نائب مفوض منطقة خيبر، إن عدد المرافق عند معبر طورخم الحدودي شمال غرب البلاد، الذي يعود منه معظم المهاجرين إلى أفغانستان، تمت زيادته إلى ثلاثة أمثال، لاستيعاب العدد المتزايد من العائدين.

وأضاف لرويترز، عن المعبر، حيث احتشد الآلاف بعد انتهاء مهلة، الأربعاء، للأفغان الذين يعيشون في باكستان بشكل غير قانوني لمغادرة البلاد «كل شيء طبيعي الآن، حيث لم يعد العائدون بحاجة إلى الانتظار في طوابير لساعات».

و«تجاهلت باكستان نداءات من الأمم المتحدة وسفارات غربية لإعادة النظر في خطة ترحيل أكثر من مليون من أصل أربعة ملايين أفغاني يعيشون في البلاد»، قائلة إنهم متورطون في هجمات وجرائم ينفذها متشددون قوضت أمن باكستان.

وتنفي كابول هذه الاتهامات قائلة، إن الأمن الباكستاني مشكلة داخلية، وتدعو إسلام أباد إلى إعادة النظر في قرارها.

وقال خان، إن 19744 أفغانياً غادروا عبر الحدود الخميس فقط، من بين 147949 غادروا منذ أعلنت الحكومة الموعد النهائي. وغادر أكثر من 35 ألف أفغاني غير مسجل من معبر آخر هو شامان في جنوب غرب البلاد.

وقالت السلطات الباكستانية، إنها مستعدة لتأجيل عودة من يعانون من مشاكل صحية، أو مشاكل أخرى قد تمنعهم من السفر.