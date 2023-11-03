شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 5 أشخاص بانفجار استهدف الشرطة في باكستان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - باكستان - رويترز

قال مسؤولون في الشرطة والإنقاذ، إن انفجاراً استهدف الشرطة في شمال غرب باكستان أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، الجمعة، لكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد.

وتقع مدينة ديرة إسماعيل خان، حيث وقع الانفجار، على أطراف المناطق القبلية التي ينعدم فيها القانون، على الحدود مع أفغانستان.

وقال مسؤول الشرطة محمد عدنان، إن القنبلة انفجرت بالقرب من دورية للشرطة في المدينة، مضيفاً أنه لم يتضح بعد ما إذا كان الحادث نتيجة لهجوم انتحاري، أم قنبلة زرعت في مكان قريب.

وقال مسؤول الإنقاذ إعزاز محمود، إن خمسة أشخاص قتلوا، وأصيب 21 آخرون في الانفجار، لكنه لم يتمكن من تحديد ما إذا كانوا من الشرطة، أو من المدنيين.