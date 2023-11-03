شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء أيرلندا: تصرفات إسرائيل في غزة أقرب للانتقام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبلن - (رويترز)

وصف رئيس الوزراء الأيرلندي، ليو فارادكار، الجمعة، تصرفات إسرائيل في غزة بأنها «شيء يقترب من الانتقام».

وتقول السلطات الصحية في غزة، إن ما لا يقل عن 9061 شخصاً قتلوا، منذ أن شنت إسرائيل هجومها على القطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة، رداً على هجمات شنها عناصر حركة حماس على جنوب إسرائيل.

وقال فارادكار للصحفيين، خلال زيارة لكوريا الجنوبية، وفقاً لتصريحات بثتها إذاعة «آر.تي.إي» الرسمية: «أعتقد اعتقاداً راسخاً بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، ولها الحق في ملاحقة حماس، حتى لا يعيدوا الكرّة».

وأضاف: «ما أراه يحدث في الوقت الحالي ليس مجرد دفاع عن النفس. يبدو أنه يشبه شيئاً أقرب إلى الانتقام... ليس هذا هو الوضع الذي ينبغي أن نكون عليه، ولا أعتقد أن إسرائيل ستضمن بهذا الشكل الحرية والأمن في المستقبل».

ورداً على سؤال لأحد الصحفيين عما إذا كانت تصرفات إسرائيل تعتبر «جرائم حرب»، قال فارادكار «ليس من اختصاصي أن أحدد».

وسلطت حرب غزة الضوء على الانقسامات في السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي.

وأيدت دول، مثل فرنسا وهولندا وإسبانيا والبرتغال وبلجيكا وأيرلندا، دعوات الأمم المتحدة لوقف الصراع مؤقتاً لأسباب إنسانية.

لكن دولاً أخرى، مثل ألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا، عارضت ذلك قائلة، إن مثل هذه الخطوة يمكن أن تحد من قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها، وتسمح لحماس بإعادة تجميع قواها، وفقاً لدبلوماسيين.