شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس نوفاتك الروسية: العقوبات الأمريكية تدل على احترافيتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمرقند - (رويترز)

قال ليونيد ميخيلسون الرئيس التنفيذي لشركة نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز الطبيعي، الجمعة، إن العقوبات الأمريكية على مشروع الشركة المستقبلي أركتيك2 للغاز الطبيعي المسال، تشكل «تقديراً لاحترافيتنا».

وأضاف خلال مؤتمر في سمرقند، أن قطر وروسيا والولايات المتحدة ستكون قادرة على تلبية الطلب العالمي المستقبلي على الغاز الطبيعي المسال.

وفرضت الولايات المتحدة، الخميس، إجراءات جديدة واسعة النطاق ضد موسكو، بسبب الحرب في أوكرانيا، مستهدفة قدرات روسيا المستقبلية في مجال الطاقة من بين أهداف أخرى.

وتقود شركة نوفاتك الروسية مشروع أركتيك2 وتمتلك 60 في المئة في المشروع. ومن بين المساهمين الآخرين عملاقة الطاقة الفرنسية توتال إنرجيز، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية (سي.إن.بي.سي) والمؤسسة الوطنية الصينية للنفط البحري (سي.إن.أو.أو.سي) وأركتيك اليابانية للغاز الطبيعي المسال؛ إذ تمتلك كل منها عشرة في المئة في المشروع.

ومن المتوقع أن يبدأ المشروع في إنتاج الغاز فائق التبريد بحلول نهاية العام الجاري أو أوائل 2024.

وسيكون أركتيك ثالث مشروع واسع النطاق لروسيا لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بعد سخالين2 الذي تقوده شركة جازبروم في منطقة المحيط الهادي في روسيا ويامال للغاز الطبيعي المسال التابع أيضاً لشركة نوفاتك.

ومن شأن ذلك أن يساعد روسيا على تحقيق هدف الفوز بنسبة 20 في المئة من سوق الغاز الطبيعي المسال العالمية بحلول عام 2035 ارتفاعاً من نحو ثمانية في المئة حالياً.

وستكون الطاقة الإنتاجية للخطوط الثلاثة لأركتيك2 للغاز الطبيعي المسال 6.6 مليون طن سنوياً لكل خط. وتقدر الاستثمارات في المشروع بنحو 21.3 مليار دولار.