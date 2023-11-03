انت الان تتابع خبر العراق يشارك باعمال مؤتمر قادة الشرطة في دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - والقى الوكيل كلمة العراق خلال المؤتمر نقل فيها تحيات القائد العام للقوات المسلحة ووزير الداخلية الى رئيس واعضاء المنظمة والدول المشاركة، مستعرضاً اهم الانجازات التي قامت بها وزارة الداخلية العراقية والخطط الاستراتيجية الرامية الى تعزيز الامن الداخلي والتعاون المشترك مع الدول الاعضاء من اجل السلم والامن العالمي وتسليط الضوء على التشريعات الوطنية النافذة لمكافحة الجرائم التي تشكل تهديداً على الامن ومنها مكافحة الارهاب والمخدرات والاتجار بالبشر والجريمة المنظمة والحدود.



كما أجرى الخالدي، سلسلة من اللقاءات مع قادة الشرطة والامن في مختلف الدول المشاركة في المؤتمر كذلك اللقاء مع الامين العام المنظمة لبحث جملة من القضايا المهمة والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والتي تصب في مصلحة الجميع.