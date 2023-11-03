انت الان تتابع خبر كاميرات مراقبة تكشف قيام اشخاص بحرق عجلة مواطن ببغداد (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "من خلال المتابعة وجمع المعلومات وتتبع كاميرات المراقبة، تمكنت مفارز مديرية استخبارات بغداد الرصافة التابعة لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على أربعة متهمين قاموا بحرق عجلة مواطن كانت متوقفة امام منزله في أحد الأزقة في جانب الرصافة من بغداد".



وأضافت ان "عملية إلقاء القبض عليهم تأتي بعد ساعات من ارتكابهم هذه الجريمة، من خلال نصب كمين محكم لهم، وضبطت بحوزتهم رمانة يدوية ومواد مخدرة نوع (كريستال)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم لإكمال أوراقهم التحقيقية".