انت الان تتابع خبر الغاء جائزة "مرموقة".. اتفاق شراكة بين فرانس فوتبول ويويفا لتنظيم جائزة الكرة الذهبية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأوضحت "أموري" أن هذه الشراكة: "تهدف إلى إضفاء بُعد جديد على هذا الحدث المشهور عالميًّا، والذي يتم بثه مباشرة في أكثر من 170 دولة".

وكانت النسخة الـ67 من جائزة الكرة الذهبية الشهيرة التي تمنحها سنويًّا مجلة "فرانس فوتبول"، توّج بها الأسبوع الماضي النجم ليونيل ميسي، وهي ثامن مرة يحصدها الأرجنتيني في مشواره.



ومن بنود الشراكة التي تجمع بين مجموعة أوموري الإعلامية والاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أن حفل توزيع الكرة الذهبية سيقام في مدن أوروبية مختلفة، لأنه وإلى غاية النسخة الـ67 الأخيرة للأسبوع الماضي، كانت كل الحفلات تنظم في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي هذا الصدد، قال جان إتيان أموري: "منذ عام 2016، يقام هذا الحدث في باريس، لكننا تحدثنا إلى ألكسندر حول إمكانية القيام بذلك الآن في عواصم أوروبية أخرى".

وبعد التوصل الى هذه الشراكة، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إلغاء جائزته لأفضل لاعب أوروبي، التي استحدثها عام 2011. وقال رئيس الاتحاد الأوروبي للعبة ألكسندر تشيفيرين: "سنحتفظ بكأس الرئيس، جائزة أفضل لاعب في دوري أبطال أوروبا وأفضل لاعب في بطولة أوروبا. كل شيء آخر سيُنجز مع الكرة الذهبية".