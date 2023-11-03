مزدوجى الجنسية يواصلون مغادرة قطاع غزة إلى ميناء رفح البري

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365-متابعات

فى اليوم الثاني واصل الفلسطينيون من مزدوجى الجنسية مغادرة قطاع غزة إلى مقار اقامتهم بالخارج عن طريق ميناء رفح البري .

وأكدت مصادر برفح – في تصريحات اليوم – أن عدد مزدوجى الجنسية ومن يحملون جنسية أجنبية يتجاوز 700 فرد من نحو 60 دولة على مستوى العالم ، مؤكدا أن السلطات المصرية أعدت لاستقبال وإجلاء الأجانب من غزة عبر الجانب الفلسطيني من معبر رفح ، وأنه يتم تيسير عبورهم من الجانب المصري من ميناء رفح البري .

وأشارت المصادر إلى أن الدولة تقوم بالاستعدادات اللازمة لتسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح.

وبدأ مصابون فلسطينيون وآخرون يحملون جنسيات دول أجنبية عالقين عند معبر رفح في العبور إلى الجانب المصري، أمس الخميس.