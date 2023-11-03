أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 303 ألاف و270 جنديًا منذ بدء العملية العسكرية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الجمعة/ ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 303 ألاف و270 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة “خسرت روسيا أيضا 5 آلاف و265 دبابة و9 آلاف و901 من المركبات المدرعة و7 آلاف و328 من النظم المدفعية و854 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و566 من أنظمة الدفاع الجوي و322 طائرة مقاتلة و324 مروحية و20 سفينة حربية، فضلا عن 9 آلاف و658 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 1034 من المعدات الخاصة و5 آلاف و495 طائرة مسيرة وإسقاط 1551 من صواريخ كروز وغواصة واحدة”.