محلل سياسي: تحريك ملف المحتجزين لدى حماس يخفف الضغط عن إدارة “بايدن”.. وإسرائيل قد تتجاوب مع دعوات التهدئة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد المحلل السياسي “طارق الشامي” أن تحريك ملف المحتجزين لدى حركة حماس يعمل على تخفيف الضغط عن إدارة الرئيس الأمريكي “جو بايدن”.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إسرائيل من الممكن أن تتجاوب مع دعوات التهدئة في قطاع غزة، في حال امتلكت أوراق ضغط كبيرة على حماس.

وأوضح أن الرؤية الغربية للأحداث في غزة بدأت تتغير للصف الفلسطيني بعدما كانت منحازة للرواية الإسرائيلية نتيجة للأوضاع الإنسانية القاسية التي خلفتها إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الوضع الإنساني في قطاع غزة من الممكن أن يشكل ضغطا إقليميا واسعا من أجل التدخل لوقف إطلاق النار.