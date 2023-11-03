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“الخارجية الروسية”: العقوبات الأمريكية الجديدة لن تنجح في إلحاق الهزيمة بنا

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن العقوبات الأمريكية الجديدة لن تنجح في إلحاق الهزيمة ببلادها.. واصفة هذه العقوبات بأنها “استمرار لسياسة واشنطن الرامية إلى إلحاق هزيمة استراتيجية بموسكو”.
وقالت زاخاروفا – في تصريحات لقناة “روسيا 24” اليوم /الجمعة/ – “إن هذه العقوبات الجديدة تمثل استمرارا لسياسة إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بنا، ولكنهم لن يتمكنوا من ذلك”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية كشفت في وقت سابق أن واشنطن وسعت قائمة عقوباتها ضد موسكو وضمت إليها 37 فردا من روسيا وإيرلندا وقبرص والسويد والإمارات وتركيا ودول أخرى.

يُذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أكثر من مرة أن سياسة احتواء بلاده وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، مؤكدا أن مثل هذه السياسة لن تنجح.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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