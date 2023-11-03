نيويورك تايمز: طائرات أمريكية بدون طيار تحلق فوق غزة للمساعدة في استعادة الرهائن

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف مسؤولان بوزارة الدفاع الأمريكية ، أن طائرات استطلاع أمريكية بدون طيار تحلق فوق قطاع غزة، للمساعدة في جهود استعادة الرهائن، مما يشير إلى انخراط الولايات المتحدة بشكل أكبر مما كان معروفا سابقا.

وذكرت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية، في تحليل نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة ، أنه بينما تنفذ إسرائيل بشكل متكرر طلعات استطلاعية فوق غزة، قال مسؤولا الدفاع الأمريكيان اللذان تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتيهما إنه يعتقد أن هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها طائرات أمريكية بدون طيار بمهام فوق غزة.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن الرحلات الجوية تعمل في مرحلة حرجة. وإسرائيل في المراحل الأولى من غزو بري في غزة وتقول إن حماس تحتجز أكثر من 240 رهينة، يُعتقد بأن 10 منهم أمريكيون.

ونقلت عن مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية، قولهما إن رحلات المراقبة غير المسلحة لا تدعم العمليات العسكرية الإسرائيلية على الأرض .. وأوضحا أن الهدف هو المساعدة في تحديد مكان الرهائن.

وبحسب نيويورك تايمز، يقدم الجيش الأمريكي مساعدات عسكرية، بما في ذلك القنابل وقذائف المدفعية، لإسرائيل، فضلا عن نشر حاملتي طائرات ومئات من القوات في الشرق الأوسط منذ هجوم 7 أكتوبر.

وأرسلت الولايات المتحدة عشرات من قوات الكوماندوز الأمريكية إلى إسرائيل للمساعدة في تقديم المشورة بشأن جهود استعادة الرهائن. لكن رحلات المراقبة تشير إلى أن البنتاجون يقوم بدور أكثر نشاطا في مهمة رئيسية للجيش الإسرائيلي لإنقاذ الرهائن.

وقالت أميليا سميث، باحثة الطيران التي كانت تتتبع الرحلات الجوية إن الرحلات الجوية تتركز في جنوب غزة، على بعد حوالي 15 ميلا من التوغل الأولي للجيش الإسرائيلي في الشمال. ويبدو أن هناك ما لا يقل عن ست طائرات من طراز /إم كيو-9/ تشارك في هذا الجهد، وحلقت العديد من الطائرات، فوق غزة لمدة ثلاث ساعات تقريبا، على ارتفاع 24 إلى 26 ألف قدم.