مأساة جديدة.. مستشفي الشفاء في غزة يعلن توقف المولد الرئيسي عن العمل

ياسر رشاد - القاهرة - في اليوم الثامن والعشرين للحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية، كشف مدير مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، محمد أبو سلمية، عن توقف المولد الرئيسي للكهرباء بالمستشفى عن العمل خلال الساعات الأخيرة، على وقع نفاد الوقود وتزايد دخول المصابين والقتلى مؤخرًا.



ودعا مدير المستشفى النازحين والمرضى إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء والماء، مطالبا العالم بإمداد مستشفيات غزة بالوقود فورا قبل فوات الأوان.

وأوضح أن كميات الوقود الحالية داخل المستشفى "قليلة للغاية" وستكفي لأيام قليلة لتشغيل المولد الحالي، مضيفاً: "الوضع صعب للغاية، ويجب على المجتمع الدولي التدخل العاجل لإنقاذ الموقف، وإجبار إسرائيل على السماح بإدخال شاحنات الوقود ووقف القصف".

كارثة حقيقية

ووصف "أبوسلمية" الوضع بـ"كارثة حقيقية"، مؤكدًا أن المستلزمات الطبية نفدت من المستشفى، وكذلك أدوية التخدير، وما يجري إدخاله من مساعدات غير كافٍ.

وأشار إلى أن إغلاق المولد الرئيسي للكهرباء أثر على العديد من الأقسام الداخلية للمستشفى، حيث تم إطفاء الكهرباء عن عدد من الأقسام وتوفير الطاقة لغرف العمليات والرعاية الفائقة وحضانات الأطفال.

وأكد أن المستشفى لم يعد به مكان للمصابين، حيث يتم وضع الجرحى حاليًا في الطرقات وعلى الأرض بين الأقسام المختلفة، بعد امتلاء غرف الطوارئ والعمليات بالمصابين، متابعا أن "قسم الطوارئ به 60 سريرا، لكن يتواجد به 140 جريحا وبالتالي زحام كبير للغاية يؤثر على تلقيهم للخدمات الطبية".

وأكد "أبو سلمية" أن المستلزمات الطبية نفدت من المستشفى، وكذلك أدوية التخدير، وما يجري إدخاله من مساعدات غير كافٍ، والوضع يعد "كارثة حقيقية".

تجدد القصف الإسرائيلي على غزة

يأتي ذلك بالتزامن مع تجدد القصف الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، مساء الخميس، وكان أعنفه في بيت لاهيا شمال القطاع، حيث أظهرت لقطات فيديو، سقوط عدد من الصواريخ على مدينة غزة.

وأشارت مصادر أولية إلى سقوط عدد من القتلى، جراء القصف الإسرائيلي على مناطق مختلفة.

وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة أعلنت من جهتها عن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 9061 شخصا، بينما بلغ عدد المصابين نحو 32 ألفاً، وكانت منظمة اليونيسف قد قالت إن قطاع غزة تحول إلى مقبرة للأطفال.

وشددت القوات الإسرائيلية تطويقها لمدينة غزة اليوم الجمعة بالتزامن مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل للضغط من أجل "هدنة إنسانية"، والسماح بدخول مزيد من المساعدات إلى غزة المحاصرة.

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