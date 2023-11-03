الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن وصول 102 شاحنة مساعدات إلى غزة (صور)

ياسر رشاد - القاهرة - استلمت طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني، 102 شاحنة من المساعدات الإنسانية من الهلال الأحمر المصري عن طريق معبر رفح لإدخالها الي قطاع غزة، مع استمرار المساعي المصرية للدفع بجميع الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى القطاع المحاصر منذ السابع من أكتور الماضي.

وأفاد الهلال الأحمر المصري، عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، بأن عدد الشاحنات التي سُلمت اليوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر، 102 شاحنة من الإعانات الإغاثية الإنسانية، التي يجري تحديدها وفقا لاحتياجات ومتطلبات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.

وأوضح الهلال الأحمر المصري، أن الشاحنات تحتوي على إعانات غذائية، عبارة عن معلبات تونة، وصلصة، وأرز، ومكرونة، وزيت وسكر، عطفا على المساعدات الإغاثية المكونة من مستلزمات طبية «قطن طبي - شاش - مكروكروم طبي - مطهرات جروح - كحوليات طبية»، وأودية «مضادات حيوية - مسكنات للآلام - أدوية للعظام - علاجات للحروق».

وطالب الدكتور رامي الناظر المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر المصري عبر حسابه على منصة «X»، جمع دول العالم بزيادة التبرعات الإغاثية للأشقاء في غزة، مؤكدا أن المخازن الاستراتيجية على وشك النفاد، مشددا على الجميع ضرورة استكمال جسر المساعدات الجوية، لأهالي غزة لسرعة إعانتهم، نظرا لما يلقوه على يد قوات الاحتلال الغاشم.

جهود مصرية لمعالجة الأوضاع الإنسانية في غزة

وفي سياق متصل، استعرضت وزارة الخارجية الجهود المصرية الرامية لمعالجة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة فى قطاع غزة، وكذلك الاستعدادات الجارية على قدم وساق من جانب الجهات المعنية فى الدولة، والرامية إلى تسهيل استقبال وإجلاء المواطنين الأجانب من غزة عبر معبر رفح، والذين يبلغ عددهم نحو 7 آلاف مواطن أجنبى يحملون جنسيات أكثر من 60 دولة.

تناول السفير إسماعيل خيرت، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين فى الخارج، خلال لقاءٍ مع سفراء وممثلى سفارات الدول الأجنبية، أمس الأول، بشكل تفصيلى، محاور خطة استقبال وإجلاء الرعايا الأجانب بقطاع غزة، وفقًا للتعليمات والقوانين المصرية المنظمة، والدور المنوط بكل بعثة أجنبية فى استقبال رعاياها من معبر رفح، خاصة فيما يتعلق باستخراج وثائق السفر اللازمة لمواطنى تلك الدول للسماح لهم بالدخول إلى الأراضى المصرية وإجلاؤهم خلال الفترة الزمنية المحددة، واتخاذ الترتيبات اللوجستية اللازمة لذلك.

وأشار إلى جهود مصر المتعلقة ببدء فتح معبر رفح، حيث تم الرد على الاستفسارات الواردة من السفراء وممثلى البعثات الأجنبية فى هذا الشأن، والتطرق إلى الاستعدادات الطبية الجارية لاستقبال الحالات المرضية الطارئة، سواء من الرعايا الأجانب أو من أبناء الشعب الفلسطينى الجرحى ضحايا القصف الإسرائيلى لقطاع غزة، بما فى ذلك تقديم الإسعافات الأولية للوافدين وتوفير سيارات الإسعاف وتجهيز المستشفيات لاستقبال الحالات الحرجة. من جانب آخر، استعرض السفير أسامة خضر، مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية، الجهود المصرية المكثفة لمساعدة أبناء الشعب الفلسطينى، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. وأشار إلى الإجراءات اللوجستية التى تنفذها الحكومة المصرية لإدخال تلك المساعدات إلى قطاع غزة، منوهًا بالدور الكبير الذى يقوم به الهلال الأحمر المصرى لإدخال المساعدات إلى الجانب الفلسطينى.

وشدد «خضر» على الأولوية التى تعطيها مصر للدفع بجميع الاحتياجات الإنسانية الماسة إلى القطاع.

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