شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط: جهود مصر أثمرت عن تحول فى سياسات العالم نحو القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن مصر منذ بداية الأزمة وظهور الانحياز التام من بعض الدول من بينها الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية للرواية الإسرائيلية، قامت الدبلوماسية الرسمية المصرية متمثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير الخارجية سامح شكري، ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة، بالعمل على توضيح الصورة الحقيقية للعالم، وما تقوم به إسرائيل من مجازر وجرائم حرب في حق الشعب الفلسطيني وتجاوز الأمر حق الدفاع عن النفس إلى جرائم الحرب و الإبادة الجماعية.

وأوضح أن تلك الجهود أثمرت عن تحول تدريجي في سياسات الدول بعد أن تم إحراجها أمام المجتمع الدولي خاصة بعد مؤتمر القاهرة للسلام الذى نجح في أن يجعل العالم يعود للحديث عن حل الدولتين وأيضا ضرورة الحفاظ على المدنيين و أخيرا دخول المساعدات للشعب الفلسطيني وقيام مجلسي النواب والشيوخ بعقد جلسات طارئة وتظاهرات الشعوب العربية، وأيضا ما قام به الشعوب بالعالم من تظاهرات لصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو تغيير مواقفه لصالح الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن مصر نجحت في تغير نظرة البعض فيما يخص التهجير القسري والاعتراف بحق فلسطين في الحصول على حقوقها وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، مشددا أن مصر تستطيع أن تحافظ على مقدرات البلاد سواء بالأدوات الدبلوماسية أو العسكرية، لافتا إلى الشعب داعم للقيادة السياسية في إدارتها للأمور. فهذه الإدارة التى تتسم بالرشادة و الصبر الاستراتيجي لا يجب أن يتم اختبار نهاية هذا الصبر حتى لا يكون هناك تهديد صريح للأمن و السلم في المنطقة.