شكرا لقرائتكم خبر عن محمود القط: جهود مصر أثمرت عن تحول فى سياسات العالم نحو القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر
وأوضح أن تلك الجهود أثمرت عن تحول تدريجي في سياسات الدول بعد أن تم إحراجها أمام المجتمع الدولي خاصة بعد مؤتمر القاهرة للسلام الذى نجح في أن يجعل العالم يعود للحديث عن حل الدولتين وأيضا ضرورة الحفاظ على المدنيين و أخيرا دخول المساعدات للشعب الفلسطيني وقيام مجلسي النواب والشيوخ بعقد جلسات طارئة وتظاهرات الشعوب العربية، وأيضا ما قام به الشعوب بالعالم من تظاهرات لصالح الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن مصر نجحت في حشد الرأي العام الدولي والإقليمي نحو تغيير مواقفه لصالح الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن مصر نجحت في تغير نظرة البعض فيما يخص التهجير القسري والاعتراف بحق فلسطين في الحصول على حقوقها وفقا لمرجعيات الشرعية الدولية، مشددا أن مصر تستطيع أن تحافظ على مقدرات البلاد سواء بالأدوات الدبلوماسية أو العسكرية، لافتا إلى الشعب داعم للقيادة السياسية في إدارتها للأمور. فهذه الإدارة التى تتسم بالرشادة و الصبر الاستراتيجي لا يجب أن يتم اختبار نهاية هذا الصبر حتى لا يكون هناك تهديد صريح للأمن و السلم في المنطقة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز