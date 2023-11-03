"CNN": بايدن وكبار مستشاريه حذروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكرية مع اشتداد الغضب العالمي

أفادت شبكة "سي إن إن- CNN" الأميركيّة، نقلًا عن مصدرين مطّلعين، بأنّ غارات إسرائيل على مخيم جباليا شمالي غزة أثارت استياء الرّئيس الأميركي جو بايدن وفريق الأمن القومي، لافتةً إلى أنّ مشكلة إسرائيل أنّ الانتقادات أصبحت أعلى بين أفضل أصدقائها قبل منتقديها.
وأشارت إلى أنّ المسؤولين الأميركيّين قلقون من عدم دخول الوقود إلى غزة لأغراض إنسانيّة، موضحةً أنّ بايدن وكبار مستشاريه حذّروا إسرائيل من صعوبة تحقيق أهدافها العسكريّة مع اشتداد الغضب العالمي.
وكشفت الشّبكة أنّ بايدن ووزيرَي خارجيّته ودفاعه أكّدوا خلال مباحثات خاصّة مع الإسرائيليّين، تآكل الدّعم لإسرائيل، مبيّنةً أنّ بلينكن سيدفع إسرائيل نحو الموافقة على وقف موقّت للغارات على غزة، للسّماح بالوساطة.
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