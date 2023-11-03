"سرايا القدس": قصفنا تجمعات عسكرية إسرائيلية في صوفا وحوليت ونير إسحاق

أعلنت "​سرايا القدس​"، الجناح العسكري لـ"حركة الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، "أنّنا قصفنا تجمّعات عسكريّة إسرائيليّة في "صوفا" و"حوليت" و"نير إسحاق"، برشقات صاروخيّة مركّزة".

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