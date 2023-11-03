نفى المتحدّث باسم ​الكرملين​، ​دميتري بيسكوف​،تقريرًالصحيفة "​وول ستريت جورنال​" الأميركيّة، تحدّث عن أنّ ​الولايات المتحدة الأميركية​ لديها معلومات استخباراتيّة، تفيد بأنّ مجموعة "فاغنر" الرّوسيّة العسكريّة الخاصّة، تعتزم تزويد "​حزب الله​" بمعدّات دفاع جوّي. وأكّد بيسكوف أنّ "فاغنر غير موجودة بحكم الأمر الواقع، لذا فإنّ كلّ هذه الحجج، كقاعدة عامّة، لا تستند إلى أي شيء وليس لديها ما يدعمها. هناك قنوات اتصال طارئة عبر العسكريّين، وإذا كانت هناك مخاوف حقيقية بشأن شيء ما، فمن الممكن دائمًا نقلها إلى جيشنا".

كانت هذه تفاصيل خبر الكرملين نفى المزاعم عن أن "فاغنر" تعتزم تزويد "حزب الله" بمعدات دفاع جوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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